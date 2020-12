I gatti, come i cani, sono talmente entrati a far parte delle nostre vite che li consideriamo quasi come noi. Così facendo, però, possiamo far correre ai nostri migliori amici grossi rischi.

In particolare, il discorso si aggrava quando parliamo di alimentazione e abitudini alimentari. Noi umani siamo onnivori, con buona pace dei vegani nazisti. Molti animali non lo sono. E i gatti, in particolare, non possono assolutamente mangiare determinate cose. Attenzione, mai dare al gatto questo cibo per evitare grossi rischi.

Uva e uvetta

Siamo a Natale, e casa nostra è stracolma di panettoni. Ne abbiamo così tanti, o forse ne abbiamo solo uno ma abbiamo mangiato così tanto che non riusciamo a finirlo. Ed eccolo lì, disordinatamente caduto sul tavolo pieno delle briciole e delle macchie di fine pasto.

Nel frattempo, sentiamo il nostro, o i nostri gatti, che miagolano implorandoci di far cadere qualcosa, qualsiasi cosa, dal tavolo. E noi, mossi dalla compassione, o forse dal troppo vino bevuto, ci lasciamo impietosire e gli facciamo cadere un pò di panettone: gravissimo e imperdonabile errore. Vediamo perché.

L’uva in generale, e l’uvetta in particolare, sono come veleno per i gatti. Praticamente, provocano loro una grave insufficienza renale. Dopo poche ore dalla digestione, il gatto avrà crisi di vomito e diarrea, con conseguenze anche molto più gravi. Se si addormenta senza ragione, o comincia a tremare, è necessario chiamare subito il veterinario di fiducia.

Comunque, prima di compiere determinati gesti, proviamo a ragionare. Abbiamo mai visto un gatto salire su una vite e prendersi dell’uva in natura? Pensiamo proprio di no. Perché, quindi, dovremmo proprio dargliela noi? Quindi, attenzione, mai dare al gatto questo cibo per evitare grossi rischi.

