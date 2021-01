In molti lo considerano uno strumento di tortura, ma il piegaciglia è un utilissimo strumento nel make up dalle infinite risorse. Questo serve a incurvare perfettamente le ciglia, donando un aspetto simile a quello tipicamente associato alla laminazione delle ciglia. Il piegaciglia non è uno strumento di tortura ma il segreto per occhi belli senza make up.

Come funziona

Non è assolutamente un prodotto pericoloso per le ciglia, se utilizzato nel modo corretto. Esso regala allo sguardo, infatti, naturalezza e intensità, senza ricreare un effetto artefatto. Presenta un’impugnatura molto simile a quella delle forbici, con due fessure all’interno delle quali inserire le dita. Con un movimento di chiusura e apertura, curviamo le ciglia all’insù senza danneggiarle. Non bisogna avere ciglia particolarmente lunghe per poterlo utilizzare con serenità; esso svolge benissimo la sua funzione proprio sulle ciglia corte, che più hanno bisogno di una curvatura, per non risultare praticamente invisibili.

Il piegaciglia rovina le ciglia?

Il piegaciglia non è uno strumento di tortura ma il segreto per occhi belli senza make up. Ovviamente, come tutti gli strumenti di trucco, bisogna utilizzarlo nella maniera corretta. La regola d’oro è quella di usare questo strumento con le ciglia al naturale, assolutamente non indurite dal mascara. Il mascara, infatti, oltre a indurire le ciglia, le rende appiccicose. Il rischio è che, in entrambi i casi, il piegaciglia possa spezzare le ciglia e tirarle via. Quindi usare il piegaciglia solo prima di aver applicato il mascara e comunque dopo ombretto ed eye-liner.

Occhi senza trucco e applicazione

Ma il maggior vantaggio del piegaciglia è indubbiamente quello di scansare l’utilizzo del make up. Piegare esclusivamente le ciglia, senza l’applicazione di alcun cosmetico, rende lo sguardo magnetico ma estremamente naturale. Per ammorbidire le ciglia prima della piega è possibile applicare dell’olio di ricino. Per una corretta piegatura, inserire tutte le ciglia nello strumento ed esercitare una leggera pressione mentre lo sguardo è in avanti. Se le ciglia dell’angolo interno o esterno restano fuori, basta semplicemente ripetere la stessa operazione con entrambe. In commercio, esistono anche dei piegaciglia di dimensioni molto ridotte, dedicati appositamente a queste due zone dalla curvatura più complicata. Per una resa e una piega migliori basta scaldare per 3 o 4 secondi il piegaciglia con il phon, prestando attenzione a non scottarsi!