Come prevenire i rischi in caso di temporali e altre manifestazioni atmosferiche

In caso di maltempo la prudenza non è mai troppa. Non solo quando magari la pioggia forte arriva quando si sta guidando. Ma anche quando le avverse condizioni meteo si manifestano quando siamo comodamente seduti sul divano.

E questo perché i temporali e altre manifestazioni atmosferiche possono generare non solo forte vento e grandine. Ma anche fulmini ed in certi casi pure delle trombe d’aria. Vediamo allora, in caso di allerta meteo, quali sono le precauzioni e le accortezze fuori casa come tra le mura domestiche.

Come prevenire i rischi in caso di temporali, di grandine e di forti raffiche di vento

Nel dettaglio, a casa in caso di temporale in genere è meglio staccare la presa di tutti gli elettrodomestici e di tutte le apparecchiature elettroniche che non sono necessarie. E questo al fine di evitare picchi di corrente che, per esempio, possono poi bruciare il router WI FI.

Inoltre, su come prevenire i rischi in caso di temporali, in caso di allerta meteo non occorre stare fuori casa a godersi lo spettacolo. Per esempio vicino a pensiline o ad alberi che, a causa del forte vento, potrebbero cadere. Se il maltempo ci sorprende in auto, invece, occorre stare sempre alla larga dai corsi d’acqua, e non tentare azzardi con la vettura.

In tal caso, specie se l’acqua scorre a fiumi, la soluzione migliore è sempre quella di trovare tempestivamente il primo luogo sicuro per sostare e per attendere. Anche perché la pioggia quando è fortissima in genere tende ad attenuarsi anche dopo meno di mezz’ora.

Rischio di fulmini all’aperto, ecco tutto quello che non si deve mai fare

Se il maltempo ci sorprende fuori casa mentre siamo a piedi, allora occorre fare molta attenzione, tra l’altro, al rischio di fulmini. In tal caso occorre infatti stare lontani dai tronchi degli alberi. Ed anche dal metallo. Quindi lontani da tralicci, pali della luce, gru, antenne e campanili, ecc. Così come è meglio togliersi di dosso pure tutti gli oggetti metallici.

Come evitare di farsi cogliere impreparati dal maltempo specie se si sta viaggiando

Per non farsi cogliere impreparati dal maltempo, la scelta migliore è sempre quella di consultare le previsioni meteo specie se si deve viaggiare. Fermo restando che quando si vedono solo i lampi il temporale è distante. Mentre quando si iniziano a sentire pure i tuoni, allora la perturbazione è sempre più vicina, a pochi chilometri da dove ci troviamo.

