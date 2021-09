Capita spesso di ritrovarsi con un bucato da lavare, e con macchie difficili da togliere. Se queste macchie non vengono eliminate, prima di procedere con il lavaggio in lavatrice corriamo il rischio di non poterle togliere mai più. In questa guida vedremo come pretrattare le macchie più difficili e ostinate con ingredienti che tutti hanno in casa. Infatti, mettendo il capo macchiato in lavatrice potrebbe verificarsi che, a causa delle alte temperature del lavaggio, e successivamente del ferro da stiro, la macchia si fissi al tessuto e diventi impossibile da rimuovere.

Come pretrattare le macchie più difficili e ostinate con ingredienti che tutti hanno in casa

Macchie di caffè

Lavare con acqua fredda la parte interessata dalla macchia, strofinare con acqua calda e del detersivo e risciacquare. Si può utilizzare anche l’acqua ossigenata.

Erba

Se la macchia è recente trattarla con dell’alcool, metterci del borotalco e strofinare con una spazzola. Se al contrario è secca, e difficile da togliere applicare del succo di limone e il bicarbonato di sodio. Procedere poi al normale lavaggio in lavatrice.

Thè

Strofinare la macchia con del succo di limone, sui tessuti delicati provare con l’aceto. Versare 50 ml di aceto in 200 ml di acqua, immergere una spugna oppure un panno pulito nella soluzione, e picchiettare leggermente sulla macchia.

Umidità e muffa

Tamponare la macchia con un panno imbevuto di succo di limone salato, e strofinare leggermente con del sapone di Marsiglia. Procedere con un lavaggio a 90 gradi, necessario per eliminare le spore della muffa.

Pittura o inchiostro

Se la macchia è fresca usare il talco. Questo prodotto è ottimo per far seccare la macchia e rimuoverla successivamente con una spazzola. Un altro rimedio è l’alcool. Bagnare un batuffolo di cotone, passarlo sulla macchia e in fine sciacquare. Anche il latte freddo può servire a levare l’inchiostro. Immergere il tessuto nel latte, lasciare agire per mezz’ora, sciacquare e lavare in lavatrice.

Cioccolata

Se la macchia da togliere è fresca, usare del ghiaccio raffredda la stoffa e impedisce al cioccolato di penetrare. Successivamente basterà solo strofinare la stoffa, per eliminare la macchia. Se invece è vecchia, può essere rimossa versandoci sopra un po’ di bicarbonato, del detersivo per piatti, lasciar trascorrere qualche minuto e aggiungere un po’ di aceto. Risciacquare e procedere con il normale lavaggio in lavatrice. Oppure lavare in acqua e sale e successivamente con del detersivo per piatti.

Sangue

Non utilizzare mai acqua calda. Immergere il capo in acqua fresca, molto salata e strofinare. Se la macchia è secca, lasciare in ammollo in acqua fredda dopo aver aggiunto dell’acqua ossigenata, oppure dei cristalli di soda e percarbonato di soda.

I capi delicati possono essere lasciati in ammollo, con acqua e aspirina.

Grasso ed olio

Si può provare con del borotalco, del sale o della farina di mais. Togliere il borotalco con della carta assorbente, e metterci del detersivo per piatti strofinando leggermente. Quando il detersivo inizierà a fare la schiuma strofinare con uno spazzolino da denti, e procedere con il normale lavaggio in lavatrice.

Uovo

Strofinare la macchia con dell’acqua ossigenata, oppure con una soluzione di percarbonato. Mai usare acqua calda per trattare questo tipo di macchia.