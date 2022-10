Come presentare la domanda di pensione e cosa bisogna allegare

Nel momento in cui un lavoratore crede di aver raggiunto i requisiti utili per la propria pensione deve iniziare a produrre la pratica nei confronti dell’INPS. È l’Istituto previdenziale infatti l’ente a cui gli interessati devono mandare la domanda di pensione e devono espletare tutte le procedure utili proprio ad ottenere la prestazione previdenziale. È sempre l’INPS l’ente che liquiderà la prestazione o in alternativa, respingerà la domanda. La procedura di richiesta di una pensione però è particolare e necessita spesso di alcuni passaggi preventivi che molti lavoratori sottovalutano e non producono.

Come presentare la domanda di pensione all’INPS e perché bisogna prestare attenzione

Sul sito dell’INPS, in ogni scheda informativa di ogni singola misura pensionistica prevista dal nostro ordinamento, c’è la spiegazione di come presentare la domanda di pensione all’Istituto. In primo luogo oggi sono aumentate le modalità di presentazione della domanda di pensione all’INPS. Infatti prima, ai tempi della domanda cartacea di pensione, nella maggior parte dei casi era necessario rivolgersi ad un Patronato o un sindacato. In alternativa gli interessati potevano presentare la domanda, sempre cartacea, direttamente agli sportelli INPS dislocati sul territorio. Oggi invece che la domanda cartacea non esiste più, bisogna usare una procedura telematica. E sono nate alternative molto importanti, perché oltre a Patronato o a strutture autorizzate ad operare in delega per il lavoratore, ci sono anche le procedure telematiche dirette. In altri termini, gli interessati possono fare tutto da soli, direttamente da casa loro e con il loro PC.

La guida alla domanda di pensione sul sito dell’INPS

Il diretto interessato alla domanda di pensione deve autenticarsi sul sito dell’INPS e presentare la domanda di pensione da solo. E si può fare senza grosse problematiche. Per fare ciò il lavoratore deve avere delle credenziali di accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Gli strumenti sono:

SPID, Sistema pubblico di identità digitale;

CIE, carta di identità elettronica;

CNS, carta nazionale dei servizi.

Sul sito oltre alla scheda esplicativa di ogni misura pensionistica, dalla pensione di vecchiaia ordinaria alla pensione per i precoci, c’è il servizio dedicato.

A volte serve la domanda di certificazione del diritto

Per quasi tutte le misure di pensionamento anticipato serve presentare la domanda di certificazione del diritto. Una domanda necessaria affinché l’INPS confermi per l’interessato, il diritto alla pensione. Per la pensione di vecchiaia invece non c’è bisogno di nessuna richiesta preventiva. Oltre a compilare il formulario telematico gli interessati devono allegare, a prescindere dalla pensione prescelta, i seguenti documenti:

fotocopia della carta di identità;

autocertificazione di residenza;

autocertificazione di stato di famiglia;

copia della sentenza di divorzio o separazione;

autocertificazione di Stato civile.

Lettura consigliata

Da gennaio con 20 anni in pensione i nati nel 1956 e 1959