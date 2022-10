Il risparmio è fondamentale per le famiglie ma anche per i giovani e non solo. Per questo ci vengono incontro le offerte e gli sconti ma anche degli eventi nel corso dell’anno in cui paghiamo tutto la metà del prezzo. Per cui anche prendere qualcosa di qualità conviene durante queste occasioni. Stiamo parliamo proprio del Black Friday e questa volta si riconferma anche nel 2022. Quando ci sarà? Scopriremo la data ufficiale e anche quanto dura. Non cambia quasi niente dal Black Friday 2021 per la data e per i negozi che ne aderiscono. Ma vedremo anche nel dettaglio come prepararsi al Black Friday 2022, chi aderisce e cosa conviene prendere ma anche piccole perle su come organizzarsi per questo grande attesissimo evento dell’anno. Non solo Amazon, MediaWorld, Unieuro, Euronics come negozi per acquistare con le offerte e gli sconti per il Black Friday 2022.

Come prepararsi al Black Friday 2022 e cosa conviene comprare

È importante sapere come prepararsi a questo evento così atteso dell’anno che ci aiuta a risparmiare con offerte imperdibili e sconti della metà del prezzo su tutti i prodotti e i servizi esistenti. Per cui ci sono alcune azioni da considerare per il Black Friday 2022. La lista di cose utili e che servono per avere le idee chiare e sapere cosa acquistare è essenziale. Non prendersi impregni nei giorni del Black Friday 2022 è altroché indispensabile per potersi organizzare al meglio. Soprattutto, selezionare i negozi fisici o di tipo e-commerce dove prendere i prodotti e i servizi scelti. Cosa conviene comprare? Ecco tutto quello che può servire a tutti approfittando degli sconti per prendere i prodotti al Black Friday 2022:

prodotti del reparto tecnologia (cellulare, computer, auricolari, caricabatterie e televisione);

della sezione elettrodomestici (lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, forno e frigorifero);

per la casa (frullatore, tritatutto, posate, piatti, pentole e padelle);

per la scuola (tavoletta grafica, penne, quaderni e zaino).

La data ufficiale e quanto dura

La data del Black Friday è sempre un giorno di novembre in ogni anno. Nel 2022 è di venerdì, il giorno 25. Ma non dura solo un giorno poiché alcuni punti vendita sia fisici che online prolungano il Black Friday anche nel weekend e fino al lunedì. Queste giornate si chiamano Black Week e Cyber Monday. Quindi riguarda i giorni che vanno dal 18 al 24 per il Black Week 2022 e poi dal 26 novembre fino al 28 per il Cyber Monday 2022.

