L’abbronzatura perfetta fa gola un po’ a tutti, tanto che per alcuni diventa una vera e propria ossessione. Spesso, però, accade che per la troppa foga di raggiungere l’obiettivo ci si esponga al sole troppo a lungo e nel modo sbagliato.

Da tempo gli esperti raccomandano protezioni solari per ogni tipo di pelle se l’intenzione è quella di stare al sole per molto tempo. Non sempre, tuttavia, questa norma viene rispettata, portando con sé numerose conseguenze.

Oltre all’aumento del rischio di malattie oncologiche della pelle, questo approccio sbagliato può dar luogo a irritazioni cutanee molto fastidiose, talvolta con serie complicazioni. In tal caso è sempre bene consultare un medico, ma esistono rimedi naturali che possono aiutare ad attenuare il dolore. Ad esempio, ecco come combattere le tremende irritazioni da eritema solare con questo strabiliante rimedio domestico.

L’eritema solare

Un’errata e prolungata esposizione ai raggi solari favorirà inevitabilmente l’irritazione della pelle (eritema). Rossore e gonfiore, prurito e sensazione di calore sono i sintomi più comunemente riscontrati entro le prime 6-12 ore.

In genere le zone più interessate sono il petto, il naso, la fronte, gli zigomi, le spalle e il collo del piede. Non intervenendo adeguatamente i sintomi potrebbero però peggiorare nelle 24 ore successive sfociando in herpes ed eruzioni cutanee con febbre, nausea e mal di testa.

Come combattere le tremende irritazioni da eritema solare con questo strabiliante rimedio domestico

Uno dei segreti domestici più diffusi per alleviare il dolore sono gli alimenti ricchi di amido di cui le patate sono un’ottima fonte. L’amido contenuto nella patata svolge un’utilissima funzione di vasocostrizione che riduce l’afflusso di sangue alla zona irritata aiutandone lo sgonfiamento. Il consiglio è quello di applicarne delle fettine sulla zona interessata: dopo una posa di circa venti minuti la sensazione di fastidio dovrebbe progressivamente scomparire.

Non avendo a disposizione patate è possibile utilizzare del pane ammollato precedentemente in acqua. Anche il pane, infatti, è ricco di amido e sarà un fedele alleato per lenire il fastidio prodotto dall’eritema solare.

Un altro buon sostituto della patata potrebbero essere le banane, sempre da applicare sulle zone doloranti dopo averle tagliate a fette.