Con l’arrivo della bella stagione cresce la voglia di stare all’aperto. Chi ne ha la possibilità, infatti, comincerà in questi ultimi giorni d’inverno che profumano di primavera a preparare balconi, terrazze e giardini.

Scegliere il giusto arredamento che combini sapientemente comodità ed estetica è fondamentale per godersi al meglio la bella stagione.

Come succede in ogni ambito, anche il mondo dei mobili da esterni è decisamente vasto. Come orientarsi tra le diverse opzioni e i diversi materiali?

Infatti, per scegliere il miglior set da giardino bisognerà orientarsi sul materiale che meglio combini prezzo, manutenzione e durata.

Per quanto riguarda il numero di persone che utilizzeranno il set o lo stile dipenderanno dal gusto personale.

Ma ecco i diversi materiali che vengono maggiormente utilizzati nell’ambito dei mobili da giardino.

Come preparare giardini e terrazze alla bella stagione.

Legno

Il legno è un materiale che richiede molta manutenzione. Si tratta di mobili pesanti e resistenti ma esistono diverse varietà di legno. Infatti, per questo tipo di mobili può essere utilizzato legno diverso: acacia, teak, rattan. Quando si scelgono mobili da giardino in legno sarebbe, poi, importante cercare quelli certificati per avere la garanzia della provenienza.

Il legno andrà trattato con impregnanti adatti al materiale o con olio nel caso di materiali esotici.

Resina

I mobili da giardino, poi, potranno anche essere in resina. Come nel caso del legno anche qui le tipologie potranno essere differenti: intrecciata, stampata o iniettata.

Nella scelta la resina intrecciata sarà di qualità ed esteticamente migliore, anche se più cara. Nel caso di resina stampata, più economica, ci sarà un’imitazione di quella intrecciata in sedute e schienali. Da ultima la resina iniettata o plastica molto più economica delle altre due tipologie.

La scelta di colori e forme sarà molto vasta, si tratta di sedie e tavoli che avranno una durata media di circa una decina di anni. Per la manutenzione basterà della pulizia con acqua e sapone con spolverate ogni tanto. Si tratta di mobili senza pretese ma pratici e poco ingombranti.

Metallo

Da ultimi, poi, i set in metallo, più pesanti e robusti. Le tipologie saranno, poi, differenti: alluminio, acciaio galvanizzato e ferro battuto.

L’alluminio e l’acciaio galvanizzato sono materiali resistenti alle intemperie e non necessitano, quindi, di particolari manutenzioni. Per pulire questi oggetti dopo l’inverno si consiglia di leggere questo articolo.

I set in ferro battuto, invece, dovranno essere trattati con prodotti antiruggine.

Tavoli, panchine, sedie, dondoli se preparato adesso giardini e terrazze saranno perfetti per la bella stagione.