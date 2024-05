Come potrebbe essere il mese di giugno per i mercati azionari-Foto da pixabay.com

I mercati durante il mese di maggio hanno segnato mediamente nuovi massimi annuali. Nei gironi scorsi i prezzi hanno toccato più volte una trend line (resistenza) e da quei livelli sono aumentate le vendite rispetto agli acquisti. Come potrebbe essere il mese di giugno per i mercati azionari? Solitamente giugno non ha mai visto formare il massimo annuale e il minimo, quindi attenderemo in questo lasso temporale movimenti secondari. nelle prossiem settiamne si svolgeranno anche i meetingd elle Banche centrali. Gli analisti ritengono che la BCE potrebbe tarìgliare i tassi, mentre la FED potrebbe farlo nei mesi a venire. L’attenzione verrà posta comunque sulle indicazioni che verranno dai dati sull’occupazione americana e sull’indice dei prezzi.

Come si è comportato questo mese negli annali storici?

Giugno è stato caratterizzato da una seconda parte del mese con rendimenti più bassi rispetto alla media mensile. La performance giornaliera è mediamente positiva.

Il mese di giugno ha una doppia “personalità”. Nei primi due anni del ciclo presidenziale la probabilità che sia positivo è inferiore al 50%. Nei secondi due anni, invece, questa probabilità diventa superiore al 65%. Quindi, abbiamo ragioni da ritenere che il mese possa chiudere con valori superiori all’apertura.

Il 27 giugno scadrà un altro setup rosso annuale come calcolato dai nostri algoritmi.

Come potrebbe essere il mese di giugno per i mercati azionari: i livelli di prezzo da monitorare