Oramai sono in pochi a non sapere cosa siano il Bitcoin e le valute digitali. Secodno alcuni analisti e alcune ricerche, presto sostituiranno le valute, vedremo poi cosa accadrà nei prossimi anni. Fino ad oggi comunque, nessuna Banca centrale ha preso una psozione netta in merito. Quale futuro per le criptovalute?

Gli analisti di JMP Securities notano un contesto politico sempre più favorevole alle valute digitali, che potrebbe favorire la crescita di Coinbase e altre società simili. Hanno confermato la loro raccomandazione di acquisto per Coinbase, fissando un prezzo obiettivo di 320 dollari per azione, basato sulle proiezioni dei ricavi per il 2025.

Recenti eventi significativi potrebbero ulteriormente spingere la crescita del settore delle valute digitali. Gli analisti sottolineano il possibile impatto positivo di questi eventi su Coinbase e, in misura minore, su Robinhood, per cui hanno fissato un prezzo obiettivo di 30 dollari.

Nonostante la cautela dovuta all’incertezza sui cambiamenti politici, gli analisti riconoscono un movimento verso un accordo trasversale, evidenziato dall’approvazione della risoluzione per l’abrogazione del SAB 121. Inoltre, menzionano il cambiamento di posizione della Securities and Exchange Commission riguardo al trading di ETH a pronti.

Inoltre, ritengono che questi eventi, se indicativi di un cambiamento fondamentale nel panorama politico, potrebbero avere un impatto di trasformazione sul settore delle valute digitali negli Stati Uniti, accelerando la loro integrazione nella finanza tradizionale e favorendo una rapida crescita.

Quale futuro per le criptovalute? Analisi grafica del Bitcoin euro

Le monete digitali da inizio anno hanno segnato il minimo a 35.445,18 e il massimo a 36,74. L’Alligator Indicator sui vari time frame, fino al trimestrale, è impostato al rialzo. A parer nostro un livello spartiacque è posto dal minimo segnato il 10 maggio a 55.868. Una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a questo livello potrebbe far partire una fase ribassista fino ai 55.000. Sotto questo livello il movimento ribassista potrebbe estendersi fino a 51.037, punto dove oggi transita la media mobile a 200 giorni.

C’è da sottolineare una aspetto grafico che riteniamo importante. Il Bitcoin ha raggiunto delle trend line rilevanti fatte partire dai minimi/massimi degli ultimmi mesi. Non si nega l’ipotesi che questo potrebbe portare a un ritracciamento di qualche settimana.

