Da privato o azienda come posso vendere su Instagram? E come farlo con e senza un sito? In questo caso la risposta è Instagram Shopping. Si tratta infatti di una funzione che è stata lanciata prima negli Stati Uniti. E che poi è arrivata pure in Italia. Si tratta della risposta. Su come posso vendere su Instagram da privato o azienda con e senza un sito.

Instagram Shopping per acquistare i prodotti direttamente da post e storie

Perché per fare e-commerce sul servizio di rete sociale Instagram con Shopping si possono fare gli acquisti. Per farli direttamente dalla app social. E quindi senza che sia necessario uscire dall’applicazione. In questo modo Instagram da strumento di marketing per privati e aziende è diventato cosa?

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

In tutto e per tutto è diventato un social network per il commercio elettronico. E questo perché per fare e-commerce sul servizio di rete sociale Instagram gli utenti consumer possono scegliere cosa? Ovviamente i prodotti da acquistare. E lo possono fare direttamente dai post.

Come attivare e come funziona Shopping sul servizio di rete sociale Instagram

Nel dettaglio, previa approvazione, Shopping su Instagram permette di mostrare sul social i prodotti da vendere. Ed in particolare nelle storie e nei post. Ovverosia è proprio la risposta. A come posso vendere su Instagram da privato o azienda con e senza avere un sito.

Inoltre. la funzione Shopping sul servizio di rete sociale Instagram può essere abilitata sull’app del social. Ma solo dopo che è stata configurata. Ed uno degli step di configurazione è rappresentato dal selezionare il catalogo dei prodotti. Partendo dal proprio account business.

Inoltre, per un corretto funzionamento del servizio di social commerce è sempre importante avere la versione giusta. La più recente dell’applicazione Instagram. Se invece Instagram Shopping non si vede dal proprio account le spiegazioni possibili sono due. La richiesta non è stata approvata. Oppure questa è ancora in fase di analisi.