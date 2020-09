Come posso sapere se ho preso una multa per l’autovelox? Spesso sorge infatti il dubbio di essere passati ad un controllo autovelox ad una velocità superiore. Oltre i limiti consentiti. Al riguardo c’è anche dire che il dispositivo considera sempre una soglia di tolleranza oltre il limite di velocità consentito.

Multa per l’autovelox, c’è un modo per saperlo prima della notifica?

Ed allora, come posso sapere se ho preso una multa per l’autovelox? La risposta al riguardo è semplice. Si può sapere se c’è stata l’infrazione al Codice della Strada solo quanto la multa sarà stata notificata. E questo vale non solo per la multa per l’autovelox, ma pure per le contravvenzioni elevate con i tutor.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più

Se la multa per l’autovelox è stata presa o no, in ogni caso, c’è un limite di legge. Ed è quello impone che la contravvenzione debba arrivare entro e non oltre 90 giorni. A partire dal giorno in corrispondenza del quale c’è stata la violazione al Codice della Strada.

Multe con autovelox, che succede se non arrivano entro 90 giorni?

Il consiglio è quindi quello di ricordarsi il giorno. Quello in corrispondenza del quale si suppone di aver superato i limiti di velocità. Dopodiché, trascorsi 90 giorni, senza che ci sia stata la notifica, l’automobilista è salvo. Anche nel caso in cui la multa arrivi dopo 90 giorni. Nella fattispecie, infatti, l’atto si può impugnare in quanto per legge è nullo.

Mediamente la multa su controllo autovelox arriva entro due mesi. E quindi già dopo 60 giorni dal giorno della presunta infrazione l’automobilista può iniziare a sperare. Che al controllo autovelox in realtà la velocità non era superiore ai limiti consentiti. Gli stessi discorsi valgono pure quando l’automobilista ha un grosso dubbio. Quello di essere transitato al semaforo proprio mentre questo passava da giallo a rosso.