Il prezzo del carburante continua a salire, e il portafoglio di tutti noi invece è sempre un po’ più vuoto. E per quelli che non possono evitare di prendere la macchina, c’è una domanda che frulla continuamente in testa: “Come posso risparmiare sul carburante?”.

In realtà, anche se sembra difficile, risparmiare sul carburante è un gioco da ragazzi. Seguendo alcuni semplici accorgimenti, vi accorgerete da subito di quanto potrete risparmiare senza sforzo!

Non frenate e non accelerate in continuazione

Frenare e accelerare in continuazione vi fa consumare più carburante del dovuto. Mantenere una velocità costante, infatti, aiuterà il motore della vostra auto a consumare meno, e voi sarete salvi da inutili sprechi.

Spegnete il motore durante le soste

Per quanto banale, spegnere il motore durante le soste è fondamentale per risparmiare sul carburante. Rimanere in sosta con il motore accesso, farà consumare una grande quantità di carburante alla vostra auto, che sarebbe invece facilmente evitabile.

Mantieni bassi giri di marcia

Per risparmiare sul carburante è molto utile mantenere bassi giri di marcia. E anche se “tirare le marce” vi fa andare più veloci, e vi dà quel senso di guida sportiva, non è positivo per il risparmio. Quindi, cambia sempre le marce cercando di non superare i 2000 giri!

Evitate lo zig zag nelle code

Lo sappiamo, stare fermi in coda non è piacevole per nessuno. Ma, fare il cosiddetto “zig zag” tra le auto, cambiando continuamente corsia, vi farà sprecare una grande quantità di carburante. Prima o poi la corsia scorrerà, e voi sarete liberi di accelerare in libertà, con il sollievo di avere anche risparmiato!

Fate sempre il pieno

Se possibile, quando andate a fare rifornimento di benzina, fate sempre il pieno. Con 10 o 20 euro di benzina alla volta, non coprireste infatti neanche il costo della benzina che vi è servita per arrivare dal benzinaio!

Occhio alle gomme

Far scendere la pressione delle gomme sotto il livello consigliato, può portare a un consumo di carburante eccessivo. La macchina, infatti, ha difficoltà a muoversi e quindi spreca di più. Per questo controllate la pressione delle gomme ogni due o tre settimane. E non preoccupatevi per i costi: sono molte le stazioni di servizio che offrono compressori per pneumatici gratuitamente!

Pagate in modo intelligente

Per chi spesso deve usare la macchina e passare la maggior parte della sua giornata lavorativa in strada, abbiamo una bella notizia. Esistono molte carte carburante che vi faranno risparmiare sui costi della benzina. La maggior parte di queste carte è collegata a delle app che vi consiglieranno il distributore più economico e più vicino a voi. Insomma, due piccioni con una fava!

Quindi, se anche voi vi siete sempre chiesti “come posso risparmiare sul carburante?”, ecco che la ricetta è servita. Buone abitudini, guida moderata, attenzione alla stazione di servizio e cura della vostra auto: questo è tutto quello che vi serve!