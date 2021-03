Avere un balcone o un giardino sempre colorato e profumatissimo è il sogno di molti. L’angolo “green” si è conquistato un posto nel cuore anche di chi non ha uno spiccato pollice verde. Tra tendenze, mode e amanti del verde, è sempre crescente il numero di coloro che si prendono cura di fiori e piante per decorare balconi e giardini.

Tra le specie più gettonate ci sono le rose, declinate in tutte le colorazioni e tipologie possibili. Dalle piccole e delicate roselline disposte in vasi piccoli, alle piante di rose rampicanti.

Con le spine o senza, questo fiore senza tempo, resta uno dei migliori per trasformare il giardino in un luogo rilassante, dove praticare una sorta di aromaterapia casalinga. Ma come avere rose sempre belle e rigogliose senza spendere un capitale?

Ebbene, basterà mettere in pratica questa semplice tecnica per creare da un semplice rametto una vera e propria distesa di rose.

È questa la tecnica facile e a costo zero per creare una profumatissima distesa di rose

Innanzitutto, sarà necessario preparare accuratamente il vaso che ospiterà la nuova pianta. Secondo diversi esperti del settore, il fondo del vaso deve avere un misto di terriccio e sabbia.

A questo punto, sarà possibile moltiplicare le rose grazie ad una tecnica speciale. Tale operazione riguarda la talea e permette di creare una nuova pianta da quella già esistente. Sostanzialmente, la talea è “il frammento di una pianta appositamente tagliato e sistemato nel terreno o nell’acqua per rigenerare le parti mancanti, dando così vita ad un nuovo esemplare”.

Recidere la rosa con un taglio netto, al di sotto della gemma, da cui si svilupperanno le radici. Per il taglio mantenete un angolo di 45°. Eliminare le foglie e inserire nel terreno i rametti, per due terzi della loro lunghezza. Pian piano da questi piccoli rametti nasceranno delle vere e proprie piante di rosa. Provare per credere!

