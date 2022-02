Grazie ai vari Bonus stanziati dal Governo sono tanti gli italiani alle prese con i lavori di ristrutturazione. Chi può aderire a queste agevolazioni non si è fatto scappare l’occasione di cambiare drasticamente l’aspetto della propria casa.

Magari un intervento per cambiare gli infissi, modificare o abbattere una parete per allargare una stanza. Oppure cambiare piastrelle e sanitari del bagno, con tanto di pavimento. Insomma la nostra casa è diventata un cantiere a cielo aperto per un po’ di tempo.

Sia che si tratti del Superbonus 110 o degli altri Bonus Edilizi quindi in molti si troveranno in questa situazione. Dopo che i lavori saranno completati ci toccherà pulire tutto e rimettere a posto i mobili. Non sempre si parla di questo passaggio, quando si pensa alla ristrutturazione ci si concentra sul prodotto finito. E invece prima di poter ammirare il risultato ci toccherà rimboccarci le maniche.

Qualche consiglio su come pulire casa dopo una ristrutturazione e liberarsi di polvere e detriti in poche mosse

La prima cosa da fare è non lasciar passare troppo tempo tra la fine dei lavori e le pulizie. Più tempo si aspetterà e più la polvere si accumulerà ulteriormente. Per non parlare di eventuali residui di calcinacci che si incrosteranno e sarà più difficile rimuoverli. Dopo la fine dei lavori quindi armiamoci di pazienza, apriamo tutte le finestre per far arieggiare e cominciamo a pulire.

Se i detriti e i residui sul pavimento sono molti

In questo caso conviene eliminare i detriti più grandi usando prima la scopa. Non serve eliminare tutto subito perché dovremo alzare ancora polvere. Meglio indossare una mascherina quando si procede alla pulizia per non inalare le polveri e anche i guanti.

Procediamo come per le pulizie normali sempre dall’alto verso il basso. Quindi se ci sono residui sulle pareti aspiriamole bene e poi laviamole. Usiamo dei detergenti appositi diluiti in acqua e lasciamo asciugare.

Passiamo poi a vetri, infissi e battiscopa. Passiamo l’aspirapolvere sui battiscopa e poi un panno imbevuto di detergente. Per i vetri usiamo una soluzione di aceto bianco e acqua e se ci sono macchie di vernice usiamo un raschietto.

Non dimentichiamo superfici e termosifoni

Anche se ben coperti, tutti i mobili avranno sicuramente accumulato un po’ di polvere. Passiamo l’aspirapolvere e poi un panno inumidito per eliminare ogni residuo. Facciamo lo stesso tra gli elementi dei termosifoni.

Ora dovremmo essere a buon punto, controlliamo che non ci sia sfuggito nulla. Magari lampadari, applique o condizionatori. Dobbiamo eliminare ogni traccia di polvere di calcinacci. Non ci resta che passare al pavimento, prima con l’aspirapolvere e poi al lavaggio. Se c’è qualche macchia di pittura a terra usiamo l’acido tamponato, un prodotto usato anche dai professionisti. Dopo qualche giorno procediamo con la nostra solita pulizia per una casa super profumata.

Abbiamo visto quindi qualche consiglio su come pulire casa molto utile per evitare di disperarsi. Per avere informazioni dettagliate sui requisiti per usufruire dei Bonus e le modalità basterà consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Approfondimento

Qualche idea economica per rinnovare il bagno vecchio spendendo poco senza ristrutturare o cambiare sanitari e piastrelle