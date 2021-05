Il mare si avvicina e anche la prova costume. In genere maggio è il momento in cui ci si mette in forma per la stagione estiva. Quest’anno più che mai lo sforzo sarà doppio, vista l’inattività dell’inverno e della primavera a causa dell’emergenza Covid. Con le palestre chiuse e la limitazione dei movimenti, probabilmente abbiamo messo qualche chilo di troppo. Quindi adesso viene il problema di come smaltirlo. Lo si può fare grazie a una soluzione che arriva direttamente dal Giappone e ideata dal medico Fujimoto. Questa dieta promette di fare perdere 3 kg in 4 giorni senza sforzi.

Come perdere facilmente 3 kg in soli 4 giorni e superare alla grande la prova costume con una dieta che sta spopolando

Si chiama Morning Banana Diet ed è una nuova diete che viene direttamente dal Giappone. Come si può intuire dal titolo, è a base di banane, che sono l’elemento principale del regime alimentare che deve durare qualche giorno. Ma non l’unico alimento. Non si devono fare particolari rinunce ma solo adottare qualche accortezza per un tempo limitato. Permetterà di rimettersi in forma molto velocemente. Ecco come perdere facilmente 3 kg in soli 4 giorni e superare alla grande la prova costume con una dieta che sta spopolando. Quella delle banane.

La chiamiamo dieta, in realtà più che altro è un regime alimentare da seguire per 4 giorni, meglio se dal lunedì al venerdì. Ecco come funziona. Ogni giorno per 4 giorni, si inizia la colazione mangiando banane. Si possono assumere al naturale, oppure in forma di frullato. Vi si può abbinare uno yogurt magro e un succo d’arancia. L’importante è che siano banane fresche e abbastanza mature.

A metà mattinata si fa uno spuntino a base di banana. Se siamo a casa può essere un frullato, altrimenti si prende una banana matura. Questo vale anche per lo spuntino del pomeriggio a cui si può aggiungere del thè verde.

I pasti principali devono sempre iniziare con una banana. A pranzo si può seguire un regime strong, ovvero mangiare solo banane al naturale o sotto forma di frullato, accompagnate da yogurt bianco. La dieta meno rigida prevede di accompagnare la banana con affettati magri, come tacchino e bresaola, assieme a verdure a volontà. Al bando i carboidrati, quindi niente pane e pasta.

La cena

La cena deve sempre essere iniziata con una banana. Poi si può mangiare bistecca ai ferri, filetti di pesce al vapore, carni bianche, come pollo e tacchino, con porzione di verdure.

Perché la dieta funzioni occorre anche bere due litri di acqua al giorno, non cenare mai dopo le 20.00. Dopo la cena non si può mangiare più nulla e niente alcol. Non andare a letto prima di 4 ore dall’ultimo pasto della giornata. Camminare almeno 15 minuti al giorno. Meglio se dopo pranzo.

