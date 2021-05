Se abbiamo un bel giardino, ma con una recinzione vecchia costituita da una staccionata di legno usurata e grigia, oppure da un muro spoglio, è un vero peccato.

Per questo motivo potremmo decorare la recinzione di casa con il fai-da te, in modo semplice e con delle idee originali.

In questo articolo mostreremo gli incredibili modi per decorare la recinzione di casa con il fai-da-te divertendoci e lasciando a bocca aperta chiunque la guardi.

In questo modo renderemo unico e particolare il nostro giardino, dando spazio alla nostra creatività ed originalità.

Avremo la possibilità di godere di un giardino perfetto, rendendolo accogliente e personalizzato.

Le idee che suggeriamo saranno adatte per ogni ambiente.

Ecco quindi gli incredibili modi per decorare la recinzione di casa con il fai-da-te divertendoci e lasciando a bocca aperta chiunque la guardi.

Le staccionate in legno

Le recinzioni più facili da decorare sono le staccionate in legno, quelle con le assi poste in verticale che possono essere facilmente colorate.

Se queste sono poste l’una accanto all’altra, è possibile realizzare dei meravigliosi murales che rendono bellissima anche la recinzione più vecchia.

È una vera gioia vedere la staccionata di legno dipinta con colori vivaci, non solo durante la bella stagione ma anche in inverno.

Rete di metallo

Se la recinzione è costituita da una rete di metallo, possiamo decorarla con il punto croce sfruttando la larghezza delle maglie metalliche.

Bisogna utilizzare della fettuccia sintetica, colorata e impermeabile.

Vecchio muro

Se la recinzione è costituita da un vecchio muro spoglio che rende triste il nostro giardino, è possibile decorarlo con un giardino verticale facendolo diventare ad esempio un orto per le erbe aromatiche.

Il muro può essere reso più invitante con semplici tocchi decorativi, dai cartelli a muro con le lettere, a delle composizioni originali con oggetti riadattati, o segni personalizzati con lettere con il nome della famiglia.

In questo modo trasformeremo il nostro spazio all’aperto in un posto unico ed invitante per la nostra famiglia, per gli amici e i parenti.