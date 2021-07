Le parole “Toscana” e “motocicletta” creano negli appassionati delle due ruote un connubio capace veramente di affascinare. Le strade della terra del Chianti sanno infatti regalare delle emozioni uniche, difficilissime da dimenticare.

Ecco perché oggi cercheremo di scoprire come passare una bellissima estate sulle strade più suggestive della Toscana. Iniziamo subito.

Toscana, terra di cultura e sapori autentici

La Toscana non ha certo bisogno di presentazioni né in Italia né all’estero. La Regione culla del Rinascimento conserva ancora oggi delle attrazioni che la rendono imperdibile in ogni stagione dell’anno.

Tra dolci colline, vini impareggiabili e borghi che sembrano usciti direttamente da un’altra epoca questa terra è veramente capace di regalare delle emozioni uniche. Sensazioni che ben conoscono gli appassionati di motociclismo, che ogni anno percorrono in lungo e in largo questa Regione.

Andiamo allora alla scoperta di alcune tappe imperdibili della Toscana e di un itinerario tra asfalto e strade bianche capace di veramente di emozionare.

Come passare una bellissima estate sulle strade più suggestive della Toscana

Nascosto tra i dolci declivi della Toscana si nasconde un percorso che nessun’amante delle due ruote dovrebbe perdersi. Qui tra chilometri di strada bianca e bicchieri di vino sarà possibile passare una vacanza veramente indimenticabile all’insegna dell’avventura.

Parliamo dell'”Eroica”, strada che percorre la bellissima zona del Chianti attraverso un percorso di più di 200 km. Ci si potrà così perdere tra bellissime vigne, antichi castelli e borghi veramente stupendi.

Tappe imperdibili di questo viaggio sono sicuramente la città di Siena, con i suoi antichi edifici medievali, e Montalcino, sede di produzione dell’impareggiabile brunello.

Infine, merita una visita approfondita la Val d’Orcia, località capace di regalare panorami stupendi e sapori autentici.

Insomma, un viaggio alla scoperta di alcuni dei tesori nascosti della Toscana, da godersi con calma in solitaria oppure in coppia.

