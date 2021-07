L’estate non è solamente la stagione degli amanti del mare e del relax in riva alle spiagge. Sono in tanti, infatti, a decidere di passare le proprie ferie in montagna, alla ricerca di un contatto più veritiero con la natura più incontaminata.

Per questo motivo oggi andremo alla scoperta di alcuni dei più belli e suggestivi itinerari di una delle provincie più interessanti d’Italia. Infatti, gli amanti della natura non potranno non innamorarsi di questo piccolo paradiso del Nord Italia. Scopriamo subito a cosa ci riferiamo.

Alto Adige, piccolo paradiso tutto da scoprire

Natura incontaminata, specchi d’acqua cristallini e montagne impervie e affascinanti: sono queste alcune delle attrazioni che spingono tantissimi escursionisti e visitare l’Alto Adige.

All’ombra delle Dolomiti si nascondono, infatti, dei piccoli tesori tutti da scoprire, possibilmente dedicando delle giornate intere alla scoperta del territorio.

Per questo motivo oggi andremo alla scoperta di alcuni tra gli itinerari più interessanti che attraversano quest’area. Iniziamo da sentiero della roggia di Marlengo, itinerario che si snoda per 10 km tra antichi boschi e distese di alberi da frutto. Alla portata di praticamente qualsiasi turista, questo percorso è perfetto per godersi con calma le bellezze dell’Alto Adige.

Un secondo itinerario tutto da scoprire è quello che conduce anche gli escursionisti meno esperti verso la cima del Corno del Renon. Da qui si potrà godere di un panorama incredibile sulle Dolomiti, perdendosi allo stesso tempo in una natura vergine e incontaminata.

Infine, gli amanti delle escursioni in famiglia potranno godersi dei momenti di serenità esplorando gli specchi d’acqua del Monticolo. Esiste, infatti, un facile percorso che permette di esplorare questi piccoli laghi partendo dal paesino di Cornaiano e arrivando a quello di Monticolo.

