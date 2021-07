Con l’arrivo dell’estate arrivano le vacanze e partiamo per le ferie. Se siamo contenti di andare a rilassarci, siamo meno felici di fare la valigia.

Che sia per il mare o per la montagna, fare la valigia rappresenta un grande fastidio per molti di noi.

Un po’ perché non sappiamo cosa portare e un po’ perché sappiamo che i nostri vestiti ne usciranno stropicciati. Come se non li avessimo mai stirati.

Come possiamo fare per evitare questo fastidio?

Anche questa volta scopriremo un trucchetto geniale per dire addio ai vestiti stropicciati.

Ecco il trucco segreto per fare la valigia perfetta senza stropicciare i vestiti

Ogni volta che dobbiamo partire per una vacanza dobbiamo pensare a cosa mettere in valigia. Che sia un weekend o una vacanza più lunga, è fondamentale portare tutto ciò che davvero ci serve.

Ma se abbiamo imparato a scegliere i vestiti che potranno esserci utili, non sappiamo però come fare per non stropicciarli.

Quante volte aprendo la valigia abbiamo trovato i nostri vestiti stropicciati? È sicuramente capitato a tutti noi. Tanta fatica per metterli bene in valigia per poi dover stirare tutto di nuovo.

Ma niente paura. Per evitare questo spiacevole inconveniente ci basterà utilizzare della carta velina.

Ci basterà tagliare dei quadrati di carta e appoggiarli sul retro della nostra t-shirt o camicia. In un attimo riusciremo a piegare i nostri indumenti come in negozio e la carta farà in modo che non si stropiccino.

Ecco il trucco segreto per fare la valigia perfetta senza stropicciare i vestiti. Utilizziamo questo prezioso consiglio anche per pantaloni o capi di seta.

I nostri vestiti saranno perfetti come appena stirati e potremo subito indossarli.

Utilizziamo lo stesso trucco anche per rifare la valigia. Così non dovremo stirare i capi che non abbiamo utilizzato durante la vacanza.

Un consiglio in più

Ogni volta che viaggiamo è fondamentale svuotare la valigia appena arriviamo in hotel.

Ricordiamoci di appendere subito camicie e vestiti. Appendiamo pantaloni e jeans dall’orlo e mettiamo le t-shirt negli appositi cassetti o ripiani.

In questo modo i nostri vestiti resteranno ben stirati e sembreranno sempre curati.

Adesso sì che potremo goderci la nostra vacanza ora che conosciamo il trucco segreto per avere una valigia perfetta.

Finalmente sarà piacevole fare e disfare la valigia.

