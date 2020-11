Le video guide di PdB



I permessi Legge 104 sono riconosciuti al lavoratore disabile o al lavoratore che assiste un familiare con handicap grave. È possibile fare richiesta di tre giorni di permesso al mese usufruibili anche frazionati. Il congedo straordinario Legge 151 è riconosciuto al lavoratore che assiste il familiare con Legge 104. Sia i permessi che il congedo sono retribuiti e coperti da contribuzione volontaria. Ma cosa succede se non è più possibile occuparsi del familiare disabile? Verifichiamo cosa fare in questi casi.

Come passare i permessi e congedo Legge 104 ad un altro familiare

Può capitare che il beneficiario della Legge 104 per assistere il familiare con handicap grave non sia in grado di accudirlo. In questo caso come passare i permessi o il congedo Legge 104 ad un altro familiare?

Nei permessi Legge 104, la normativa vigente permette di sostituire la figura caregiver con un altro soggetto nel caso il primo è impossibilitato ad accudire il familiare disabile. È possibile effettuare il subentro all’assistenza presentando domanda al datore di lavoro e all’INPS. Nella domanda bisogna allegare una dichiarazione contenente:

grado di parentela con il familiare disabile ai sensi della Legge 104 art. 3 comma 3;

periodo di assistenza in sostituzione del caregiver familiare;

il motivo della sostituzione.

Se la sostituzione non è momentanea ma è definitiva, allora necessita che il primo beneficiario presenti una dichiarazione di rinuncia all’INPS e al suo datore di lavoro delle agevolazioni ai sensi della Legge 104.

Nella rinuncia deve essere specificato il familiare che si assiste e allegare una fotocopia del documento di identità.

Il subentrante deve a questo punto presentare una domanda di richiesta dei permessi Legge 104 compilando il modulo SR08 Hand 2 e inviarlo telematicamente.

La nuova domanda deve contenere tutti i dati del nuovo careviger e del familiare d’assistere.

Inoltre, occorre allegare il verbale di handicap grave,

Congedo straordinario Legge 151 per assistere il familiare con Legge 104

Come passare i permessi o il congedo Legge 104 ad un altro familiare? Diverso è per il congedo straordinario Legge 151, che in base alla circolare INPS 32/2002 al punto 3.2, specifica che può fruirne lo stesso soggetto che già beneficia dei permessi Legge 104.

Quindi, per poter fruire del congedo necessita che il primo beneficiario presenti rinuncia all’INPS e al datore di lavoro.

Successivamente alla rinuncia il nuovo beneficiario, se soddisfa i requisiti, potrà inviare una nuova domanda.

Bisogna considerare che il congedo è concesso per ogni persona disabile. Questo significa che il nuovo beneficiario potrà usufruire della parte di congedo residuo.