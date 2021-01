Ad un giorno dalla fine dell’anno, e precisamente il 30 dicembre 2020, è stata approvata in extremis la Legge di Bilancio 2021. Legge di Bilancio 2021 già ribattezzata come la “Manovra dei Bonus” per il pacchetto corposo di agevolazioni contenute al suo interno. Per sostenere lavoratori, famiglie e imprese duramente colpite dalla crisi economica.

Eppure, nonostante le evidenti difficoltà economiche e sanitarie, tra i pensieri dei contribuenti c’è lo spettro dei 50 milioni di atti, tra avvisi di accertamento e cartelle esattoriali, che il Fisco è pronto a notificare.

Il Governo è a lavoro e studia le contromisure. Tra queste l’ennesima rottamazione e saldo e stralcio dei debiti. Ma al momento nulla è ancora stato definito.

Pertanto, è il momento giusto affinché ogni contribuente, privato cittadino o impresa, controlli la propria situazione. Verifichi, dunque, le cartelle esattoriali sino ad oggi ricevute.

Quest’oggi, infatti, con gli Esperti di ProiezionidiBorsa spiegheremo come controllare subito le proprie cartelle esattoriali in pochi click direttamente sul portale dell’Agenzia Entrate Riscossione.

Cartelle esattoriali, come controllarle subito in pochi click direttamente sul portale dell’Agenzia Entrate Riscossione

Tutti i contribuenti che negli ultimi anni sono stati un po’ distratti nel gestire i pagamenti delle proprie multe stradali, nonché delle varie imposte comunali. E ancora bolli auto o altre imposte dovute all’Agente della Riscossione, subito in pochi click, possono controllarle.

A partire dall’anno 2000, il contribuente può, infatti, utilizzare i servizi online offerti dall’Agenzia Entrate Riscossione. E quindi verificare, appunto, le cartelle a proprio nome. Ma non solo, anche procedure e rateizzazioni.

Le informazioni sono dettagliate per ogni avviso o cartella di pagamento.

Il contribuente può così controllare subito l’importo da pagare. E anche la data della notifica, lo stato di eventuali provvedimenti di sgravio, sospensione e rateizzazione. Insomma, è possibile avere il quadro chiaro della propria posizione.

Le quattro soluzioni da scegliere

Si può accedere al servizio online di verifica delle cartelle di pagamento in quattro modi diversi.

Il primo tra questi è tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Ormai noto a tutti come SPID.

Il secondo modo per controllare le proprie cartelle di pagamento è tramite la CIE. Ossia la Carta di Identità Elettronica.

Il terzo modo è tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate. Registrandosi, cioè, a Fisconline oppure a Entratel.

Al riguardo, ricordiamo che a Fisconline si registrano i contribuenti persone fisiche, società o enti che presentano la dichiarazione da sostituti di imposta per non più di venti soggetti.

Ad Entratel, invece, i soggetti obbligati alla trasmissione telematica di dichiarazioni e atti.

Il quarto modo è tramite il sito dell’INPS. Anche qui tramite SPID.

Ecco, dunque, come controllare le proprie cartelle di pagamento subito in pochi click direttamente sul portale dell’Agenzia Entrate Riscossione.