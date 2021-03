Il declino del welfare garantito dallo Stato è sotto gli occhi di tutti. Da un lato il sistema previdenziale garantirà sempre meno risorse in età pensionistica, dall’altro la vita può riservarci sgradevoli sorprese.

La popolazione italiana è tra le più vecchie al mondo, tale caratteristica ha una ricaduta sul piano economico e sociale. Una delle più impattanti è legata al gran numero di persone non autosufficienti. In un caso su tre a prendersi cura della persona non autosufficiente è la famiglia, in un caso su quattro ci si affida a badanti.

Spesso le famiglie decidono di assistere autonomamente i propri familiari anche per ragioni economiche, non potendo sopportare i costi di una badante o di una struttura adeguata. Come pagare la badante se la pensione non basta?

Le polizze long term care

Le assicurazioni long term care prevedono la corresponsione di una rendita mensile a chi non è più autosufficiente. La perdita dell’autosufficienza viene misurata come perdita di autonomia nel compimento di atti elementari della vita quotidiana. Lavarsi, vestirsi, alimentarsi, continenza, spostarsi, andare al bagno. Chi non riesce ad eseguire in autonomia almeno 4 di queste 6 azioni non è considerato autosufficiente.

Le polizze long term care, in caso di non autosufficienza, garantiscono una rendita mensile vitalizia sulla quale contare nel caso si necessitasse di una assistenza continuativa come ad esempio pagare la badante soprattutto se la pensione non basta. In alternativa, è possibile utilizzare tale rendita per pagare la retta di una struttura specializzata.

I costi e le agevolazioni fiscali

I costi sono variabili in base all’età di sottoscrizione del contraente. Ad esempio, un 45enne che volesse assicurarsi una rendita vitalizia di 1.000 euro mensili pagherebbe un premio di circa 50 euro al mese. Dunque, a fronte del premio in caso di non autosufficienza anche prima del pensionamento riceverebbe tale rendita vitalizia.

I premi versati sono detraibili ai fini IRPEF e la rendita erogata è esente da imposizione fiscale, in base alla normativa vigente.