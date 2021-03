Soldi, soldi, soldi. Purtroppo, passiamo tantissimo tempo a pensare a come risparmiare denaro, come fare soldi, come guadagnare soldi. Pensiamo al lavoro, alle eredità, ai bonus dello Stato, a vari impieghi anche salutari. Controlliamo anche se abbiamo nel portafoglio delle monete rare che in realtà valgono molti soldi.

Inoltre, ci sono moltissimi metodi per risparmiare e per calibrare le spese. Percentuali, consigli e suggerimenti che ci aiutano a mettere da parte anche molti soldi. C’è però una regola sconosciuta, che è relativa alla nostra psicologia. Infatti, in pochi conoscono la regola per risparmiare fino a 1.000 euro ogni mese.

La regola delle 24 ore

Forse non abbiamo mai considerato la regola delle 24 ore. Psicologi ed economisti hanno infatti stabilito che l’acquisto impulsivo risponde ad un bisogno di appagamento. Di conseguenza, questi acquisti non sono relativi ad una reale necessità, ma ad una nostra mancanza.

Perché le 24 ore allora? Perché sembra proprio che dopo 24 ore le persone si rendono conto se un acquisto è davvero utile o no. A tutti sarà già capitato di voler acquistare una macchina fotografica, un vestito o una qualunque altra cosa. E, immancabilmente, restarne delusi poco tempo dopo.

Ecco, questa tipologia di acquisto rientra proprio nel nostro bisogno di appagamento. In altri termini, di riempire un vuoto che non riusciamo a riempire altrimenti. Il problema, però, consiste nel fatto che questi acquisti spesso pesano molto ai nostri portafogli.

Certo, non compriamo una macchina o una casa in quei momenti, ma sicuramente compriamo delle cose di cui forse non abbiamo bisogno. Proviamo a procrastinare per un giorno l’acquisto. Se, passato quel giorno, abbiamo ancora la volontà di comprare, allora probabilmente l’acquisto è davvero utile. Sennò, avremo risparmiato anche fino a 1.000 euro ogni mese. Infatti, in pochi conoscono la regola per risparmiare fino a 1.000 euro ogni mese.