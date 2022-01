La scalata di Iervolino mette le ali alle azioni BFC Media che posso ulteriormente apprezzarsi rispetto ai livelli attuali. La notizia di questi giorni, infatti, la IDI S.R.L. di Daniele Iervolino arriverà a detenere il 51% con un’offerta pari a 3,75 euro per azione, per un corrispettivo di 6 milioni di euro. A seguire IDI promuoverà un’offerta pubblica d’acquisto non finalizzata alla revoca dei titoli dalla quotazione. Ovviamente, l’accordo per il passaggio del controllo è subordinata ad alcune condizioni che dovranno verificarsi entro il 10 ottobre 2022.

In una nota la società ribadisce che l’accordo

permetterà di accelerare il percorso di creazione di valore della società, consentendo a quest’ultima di poter accedere a ulteriore know how tecnologico, essenziale per il consolidamento del proprio posizionamento competitivo nel settore dell’informazione sul personal business e sui prodotti finanziari.

È interessante notare come in un precedente report commentavamo quanto segue

Due sono i possibili livelli di ingresso: aera 3,4 euro e 2,94 euro. Nel primo caso si può entrare in acquisto, ma è di fondamentale importanza chiudere le posizioni nel caso di chiusure settimanali inferiori a 3,4 euro. Più sicuro, invece, dovrebbe essere l’ingresso in area 2,94 euro. Storicamente, infatti, la probabilità che si possa andare molto oltre il III obiettivo di prezzo è bassissima.

Il minimo è stato segnato in area 3,08 euro,

Notiamo che tutti gli indicatori mostrano un titolo sopravvalutato. Bisogna, quindi, essere molto prudenti, anche se l’offerta pubblica di acquisto dovrebbe garantire la stabilità dei prezzi. D’altra parte anche per gli analisti che coprono il titolo il giudizio è ancora comprare, ma con un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione di circa il 10%.

La scalata di Iervolino mette le ali alle azioni BFC Media che posso ulteriormente apprezzarsi rispetto ai livelli attuali: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BFC Media (MILBLUE) ha chiuso la seduta del 4 gennaio a quota 3,70 euro in ribasso dello 0,54% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Con un’offerta di acquisto a 3,75 euro i prezzi dovrebbero essere abbastanza stabili, per cui la valenza dell’analisi grafica perde parte del suo valore. Tuttavia il fatto che l’OPA non sia destinata al delisting del titolo lascia qualche margine di libertà

L’impostazione del titolo è al rialzo e con il balzo di questi giorni le quotazioni si sono portate sopra il I obiettivo di prezzo in area 3,68. Fino a quando questo livello di supporto rimarrà inviolato non ci vedono grossi problemi all’orizzonte.

Ribadiamo, comunque, che l’operazione straordinaria in corso potrebbe congelare il titolo per i mesi a venire fino a quando non si formalizzerà il passaggio della quota di controllo.