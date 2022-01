Una corretta alimentazione e l’attività fisica sono i due pilastri fondamentali per mantenere il corpo sano e ridurre i rischi di patologie anche gravi. Se dell’alimentazione sappiamo ormai quasi tutto, non è così per quanto riguarda l’allenamento. Molti provano il fai da te senza rivolgersi a personal trainer specializzati con l’unico risultato di aggravare eventuali problemi o di perdere tempo prezioso. È un errore grave a cui possiamo comunque rimediare. Perché non solo gambe e addominali, sono questi i muscoli da allenare per aiutare la schiena e avere una pancia piatta. Scopriamo di cosa si tratta e alcuni semplici esercizi alla portata di tutti. Prima di iniziare, come abbiamo già sottolineato, è fondamentale rivolgersi al parere di un esperto.

In rete possiamo trovare tantissimi programmi di allenamento per rinforzare braccia e gambe. Oppure decine e decine di esercizi per gli addominali e per la pancia.

Pochi, però, sono quelli dedicati ai dorsali. E sono proprio questi i muscoli che molti sottovalutano quando si allenano, ottenendo in cambio fisici poco proporzionati e numerosi problemi.

In realtà allenare bene i dorsali è fondamentale per moltissimi motivi. In primo luogo perché ci aiuta ad avere una postura più corretta. Una postura che ci terrà più eretti e con una pancia decisamente più piatta. I benefici, però, non sono solo estetici. Dorsali ben sviluppati proteggono la schiena dal dolore e ci permettono di sopportare meglio gli sforzi quotidiani e gli altri esercizi.

Come allenare i dorsali a casa

Allenare i dorsali è molto semplice e possiamo farlo anche se abbiamo poca voglia di andare in palestra. Il primo facilissimo esercizio da provare è noto come posizione del gatto. Appoggiamo le mani e le ginocchia a terra creando un angolo di 90 gradi con il busto. Dalla posizione carponi proviamo a tirare su la testa e ad abbassare la schiena. 15 secondi in posizione e poi effettuiamo il movimento inverso. Ripetiamo per 10 volte.

Ancora più semplice il saluto al sole. Sdraiamoci a terra proni e proviamo a tirare su il busto appoggiandoci sugli avambracci. Non appena sentiamo tensione alla schiena fermiamoci e rimaniamo fermi per 30 secondi. 3-5 ripetizioni al giorno dovrebbero essere sufficienti.

Un altro esercizio molto utile sono le estensioni del tronco da sdraiati. Mettiamoci ancora a pancia in giù su un tappetino con le braccia stese lungo il corpo. Da qui proviamo a sollevare contemporaneamente le gambe e le braccia. Contraiamo anche gli addominali mentre manteniamo 20 secondi la posizione e poi rilassiamoci. Ci aiuterà a migliorare la muscolatura intorno alla colonna.

