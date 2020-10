Il numero di persone che soffre di patologie diabetiche è in netto aumento e denuncia la necessità di interventi e misure preventive sempre più efficaci. Una delle agevolazioni che il nostro Servizio Sanitario Nazionale garantisce a coloro che versano in tale condizione clinica è l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario. In questa guida i Tecnici di ProiezionidiBorsa vi indicano come ottenere l’esenzione ticket sanitario ASL per diabete e cosa include il beneficio.

Cosa è il diabete

Quando parliamo di diabete, intendiamo una patologia cronica di variabile gravità che si caratterizza per la presenza di elevati livelli di glucosio nel sangue, l’iperglicemia. Esistono principalmente due forme della malattia che sono:

a) il diabete di Tipo 1, in cui il pancreas non produce insulina;

b) il diabete di Tipo 2, in cui le cellule dell’organismo non riescono ad utilizzare l’insulina che il pancreas produce.

In questi casi, è possibile che la persona ammalata ottenga diverse agevolazioni di tipo economico, sanitario e fiscale. A proposito di queste ultime, in un articolo precedente abbiamo elencato quali sono le principali e che tipo di vantaggio offrono. L’elenco completo e dettagliato è consultabile qui. Nella guida che invece vogliamo realizzare oggi, scopriamo come ottenere l’esenzione ticket sanitario ASL per diabete.

Passaggi per la richiesta e l’ottenimento dell’esenzione per patologia

Come molti sapranno, sono diverse le tipologie di esenzione ticket sanitario che i cittadini possono richiedere. Quella per il diabete, nello specifico, rientra tra le esenzioni per patologia. In questo caso, l’iter da seguire prevede che l’interessato segua alcuni determinati passaggi che portano all’ottenimento del codice esenzione.

La procedura che nella generalità dei casi è possibile seguire per l’esenzione ticket per patologia, richiede anzitutto un accertamento diagnostico. La prima cosa da fare, allora, sarà quella di recarsi dal proprio medico di base per la prescrizione di esami specifici diagnostici presso strutture ospedaliere pubbliche. Questo è importante ai fini della ufficialità dei documenti che si presentano per la richiesta di esenzione. Qualora questi esami dovessero registrare la presenza della patologia, sarà poi lo specialista a produrre un’apposita certificazione che attesti il diritto all’esenzione. A questo punto, la persona diabetica potrà presentarsi presso la propria ASL di competenza allegando i seguenti documenti:

a) Codice Fiscale

b) copia di un documento di identità valido.

Sarà poi compito della ASL rilasciare al paziente il tesserino di esenzione che servirà poi al medico curante per l’inserimento del codice nel proprio database. A questo punto, ogni volta che il medico prescriverà al paziente un esame connesso alla patologia per cui si riconosce l’esenzione, il codice comparirà automaticamente. Per quanto riguarda il diabete mellito, il codice di esenzione è 013.250e tale codice concede l’accesso gratuito a numerosi esami e visite mediche connessi a patologia. Ecco, dunque, come ottenere l’esenzione ticket sanitario ASL per diabete.