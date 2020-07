La Redazione di Proiezionidiborsa vi spiegherà come ottenere le 3 agevolazioni per disabili e anziani su telefonia fissa e mobile. Non tutti conoscono le misure assistenziali ed economiche che il Governo adotta a favore dei soggetti con disabilità o invalidità. Spesso sono anche i familiari dei disabili a non sapere che potrebbero inoltrare richiesta all’INPS per ottenere una serie di aiuti e benefici.

Perciò consigliamo di leggere anche “Come ottenere sconti e agevolazioni su bollo e assicurazione auto per i familiari di disabili grazie alla Legge 104”. Solo una conoscenza dettagliata delle agevolazioni a cui si ha diritto vi porterà a beneficiare di supporti assistenziali ed economici. Pertanto vediamo come ottenere le 3 agevolazioni per disabili e anziani su telefonia fissa e mobile. Ciò vi consentirà di risparmiare sui costi della bolletta e sulle spese relative alla rete internet. Gli attuali prodotti della telefonia sia mobile che fissa rappresentano degli strumenti assolutamente necessari tramite cui disabili e anziani inoltrano richieste di aiuto.

Come ottenere le 3 agevolazioni per disabili e anziani su telefonia fissa e mobile

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) riconosce particolari sconti e agevolazioni economiche ai soggetti che presentano bisogni speciali. La prima agevolazione prevede un taglio del 50% sui costi del canone di abbonamento con cadenza mensile. La riduzione della quota da corrispondere alla compagnia telefonica spetta ad alcune categorie di contribuenti. Nello specifico, possono richiederla i disabili, gli invalidi civili, i titolari di pensione sociale, i disoccupati e gli anziani di età superiore ai 75 anni.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

La seconda agevolazione economica assicura l’esenzione totale dal pagamento del canone mensile di abbonamento. Tale beneficio economica spetta unicamente ai soggetti audiolesi, cioè ai sordi che ricorrono ad uno specifico dispositivo telefonico per comunicare.

La terza agevolazione prevede sconti anche sui consumi relativi sia alla telefonia fissa che mobile. I gestori telefonici di solito riservano tariffe molto vantaggiose per i clienti con bisogni speciali. Previa presentazione di opportuni certificazione medica è possibile difatti ottenere all’incirca 2000 minuti gratuiti di traffico e 10 Giga byte. Possono fruire di queste offerte i consumatori che presentano documentazione che attesti la cecità totale o parziale. Ai soggetti con sordità e cecità i gestori della telefonia mobile offrono inoltre sconti sulla rete internet e solitamente garantiscono 180 ore di navigazione gratuita.