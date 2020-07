La scorsa settimana è stata un’ottava molto contradditoria per i prezzi della Borsa italiana. Ma come sarà questa settimana? Se il buondì si vede dal mattino, la prima seduta di ottava dovrebbe essere rialzista per sperare in una settimana positiva. Quali sono i 2 possibili scenari in Borsa? Ecco cosa può accadere oggi in Piazza Affari secondo l’analisi dei nostri esperti

La possibilità di un rialzo fino a 25mila dell’Ftse Mib rimane intatta

La seduta di venerdì poteva essere quella che toglieva definitivamente ogni speranza di un possibile rialzo dei prezzi per le prossime settimane. Abbiamo scritto più volte da queste colonne dell’ipotesi probabile di un rialzo dell’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), con target finale 25mila punti. La condizione è che i prezzi riescano a superare la soglia dei 20.400 punti, meglio se con una chiusura settimanale.

La seduta di giovedì, con l’indice che è sceso fino a 19.500 punti poteva mettere fine a questa legittima ambizione. Ma la reazione della seduta di venerdì ha fatto intendere che forse l’indice Ftse Mib ha ancora qualcosa da dire. E l’idea di una nuova fase rialzista rimane in piedi.

Quali sono i 2 possibili scenari in Borsa? Ecco cosa può accadere oggi in Piazza Affari

Oggi l’indice del paniere delle blue chip ha l’opportunità di riprendere da dove aveva chiuso venerdì, ovvero in rialzo. Il superamento della soglia dei 19.800 punti, adesso resistenza di brevissimo periodo, potrebbe spingere i prezzi in finale nuovamente verso i 20mila punti. Uno scenario favorito anche dalla chiusura in deciso rialzo della Borsa USA. Venerdì gli indici di Wall Street hanno realizzato delle buone performance.

Mentre per l’indice italiano sarebbe negativo un ritorno sotto la soglia dei 19.400 punti. In questo caso si allontanerebbe la possibilità di un rialzo a breve, ma non tramonterebbe. Finché i prezzi si mantengono sopra la soglia dei 19mila punti, rimane viva la speranza di un allungo fino a 25mila.

