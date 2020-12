Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Fare rifornimento di benzina o diesel presso i distributori self-service è divenuta un’abitudine. Ma come tutte le cose che sembrano semplice c’è sempre un risvolto negativo. Infatti, sono all’ordine del giorno errori che rischiano di far perdere i soldi. Ma c’è sempre una soluzione a tutto. In effetti uno degli errori più comune è quello di inserire 50 euro nel distributore, ma il serbatoio è pieno e ne ha messo solo 45 euro. In questi casi come ottenere il rimborso della benzina o diesel? Verifichiamolo.

La ricevuta o scontrino per ottenere il rimborso

Sicuramente la prima cosa da fare e non spazientirsi e non andare di fretta. È sempre possibile ottenere il rimborso del carburante (benzina o diesel) pagato ma non utilizzato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Quando succedono queste cose, la prima cosa da fare è terminare il rifornimento, riporre nello spazio apposito la pompa di benzina.

Recuperare lo scontrino o ricevuta dalla colonnina self-service e controllare il codice sconto riportato sulla ricevuta. Questo codice vi permetterà di recuperare la somma pagata in più sul prossimo rifornimento. Non tutti i distributori rilasciano la ricevuta con il codice.

In questo caso, se sulla ricevuta il codice non è riportato, mostrare lo scontrino alla stazione di servizio. Il benzinaio restituirà la somma pagata in più direttamente in denaro. L’importo esatto del rimborso è riportato sullo scontrino alla voce “importo da rimborsare”.

Come ottenere il rimborso della benzina o diesel con il QR code

Inoltre, visto che questi casi sono molto frequenti, i distributori di ultima generazione sono muniti di un lettore QR Code.

In questo caso basterà passare sotto il lettore il codice presente sulla ricevuta e il rimborso sarà immediato.

Potete utilizzare lo stesso metodo nel caso ci si accorge di aver sbagliato a pagare carburante. Ad esempio, dopo il pagamento all’atto di inserire la pistola erogatrice nel serbatoio ci si accorge che il carburante scelto è errato. Anche in questo caso, potete eseguire le stesse operazioni sopra menzionate.