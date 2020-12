Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’amministrazione finanziaria ha disposto circa 94 milioni di bonifici direttamente su conto corrente degli aventi diritto del Bonus 800 euro di dicembre. Quindi, nessun ritardo nei pagamenti. Purtroppo, a molti, anche avendo effettuato regolarmente domanda, il bonifico non è ancora arrivato. La motivazione non è imputabile ad un ritardo, ma ad una verifica antifrode. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo.

Nessun ritardo nei pagamenti

Come promesso il Bonus di 800 euro è arrivato per i lavoratori con rapporti di collaborazione presso le Federazioni Sportive Nazionali, il Coni, le Discipline Sportive Associate, il Comitato Italiano Paralimpico, gli Enti Promozione Sportiva, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

Queste società, a causa della pandemia Covid, hanno dovuto ridurre o sospendere l’attività lavorativa.

L’Amministrazione, quindi, ha erogato il Bonus 800 euro a 117.308 beneficiari.

Il bonifico del Bonus 800 euro non arriva per questo motivo

A comunicare che il Bonus 800 euro è arrivato sul conto corrente dei richiedenti è la Società Sport e Salute nel comunicato 12 dicembre 2020.

Nella nota è spiegato che il bonifico non ha subito ritardi e sono state erogate più di 117.308 richieste. Nel frattempo, sono state sbloccate anche le situazioni sospese pari a 1.167 istanze.

Molte le domande che presentavano errori o con documentazione mancante. Anche per queste l’ente ha provveduto al bonifico permettendo la rettifica delle istanze.

Invece, non hanno ricevuto il bonifico coloro che avevano fatto domanda di ristoro anche all’INPS. In questo caso, l’ente ha chiesto un parere all’Avvocatura dello Stato.

Inoltre, il comunicato precisa che per un alto numero di richiedenti, non risultano impegnati in ambito sportivo nel 2019 e le pratiche sono sottoposte a doverosi controlli antifrode.

Quindi, il bonifico del Bonus 800 euro non arriva per questo motivo, e coloro che, in questi giorni, non hanno trovato l’accredito, forse rientrano nelle motivazioni sopra elencate. Si consiglia di verificare la domanda inoltrata.