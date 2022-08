Agosto e settembre sono mesi in cui molti pensano di traslocare e per questo spesso ci si affida al fai da te. Soprattutto quando non dobbiamo traslocare mobili, si preferisce noleggiare un furgone e risparmiare qualche euro. Occorre, però, pensare ad imballare e ottimizzare lo spazio negli scatoloni in modo da non fare troppi tragitti fra vecchia e nuova abitazione.

Come organizzare un trasloco economico, dai vestiti ai bicchieri

Per prima cosa dovremmo pensare che se non ci rivolgiamo a una ditta specializzata, dovremo procurarci noi stessi il materiale necessario.

Se gli scatoloni possono esser reperiti facilmente al supermercato, sarebbe meglio procurarci, però:

un rotolo di pluriball;

schiuma poliuretanica spray ;

sacchi dell’immondizia;

pellicola o film in polietilene per imballaggi.

Come traslocare i vestiti

Possiamo utilizzare la classica valigia oppure provvedere come segue:

prendiamo uno scatolone di un’altezza di almeno 70 centimetri;

con un taglierino a punta incidiamo su due lati opposti, in alto, due rettangoli;

infiliamo una barra per il guardaroba o il manico di una paletta alzaimmondizia;

ora apprendiamo con le grucce i nostri capi delicati che non dovrebbero essere piegati.

Per spostare la biancheria intima, invece, consigliamo di utilizzare i rotoli di cartone della carta cucina. Arrotoleremo slip e calzini e li infileremo nel rotolo.

Come traslocare i bicchieri e i piatti

Per quanto concerne i bicchieri, possiamo preservarli infilandoli in calzini di spugna. Talvolta, però, serve una protezione extra. Riempiamo il fondo dello scatola formando uno strato di schiuma poliuretanica. Poggiamo i bicchieri avvolti nei calzini e riempiamo nuovamente con la schiuma.

Un altro metodo prevede l’utilizzo di due cuscini. Poggiamo i bicchieri sopra a un guanciale. Chiudiamoli con un secondo guanciale e avvolgiamo il tutto con il film di polietilene.

In alternativa possiamo usare della pellicola da cucina.

Per i piatti potremo usare la classica pagina dei quotidiani oppure fra un piatto e l’altro porre un piatto di carta. Alla fine avvolgeremo l’intera pila nel film di polietilene.

Come imballare gli oggetti fragili

Per imballare le suppellettili fragili, possiamo utilizzare i piumoni e le trapunte. Una volta avvolti nella coperte, inseriremo il tutto in un sacco dell’immondizia. Chiudiamolo ma prima di annodare i lacci, introduciamo il tubo dell’aspirapolvere e azioniamolo. Otterremo, così, un imballaggio sottovuoto salvaspazio.

Ecco, quindi, come organizzare un trasloco veloce ed economico.

