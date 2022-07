Trasferirsi in Portogallo, Spagna, Canada o in un’altra città e cosa fare

Sono molte le ragioni che spingono una persona od una famiglia a trasferirsi. Possono essere ragioni di studio o di lavoro, ci si può trasferire per creare una nuova famiglia oppure per una semplice scelta di vita. Si può ad esempio progettare di andare a lavorare in un ranch canadese. Qualunque sia il motivo, chi deve traslocare si trova ad affrontare delle problematiche reali soprattutto se la destinazione è all’estero. Per prima cosa bisogna sciogliere il nodo “casa”: in quale quartiere trasferirsi, la vicinanza al lavoro, i prezzi ed il mercato immobiliare. Una volta trovata la residenza ci sono infinite piccole pratiche come l’assistenza sanitaria o la scelta della scuola se in famiglia ci sono bambini. Pensare a tutto da soli può essere veramente stressante ma ci sono dei servizi innovativi che possono offrire un concreto aiuto.

Trasferirsi in Portogallo, Spagna, Canada o in un’altra città e sapere cosa fare

In tutto il Mondo operano delle particolari agenzie di servizi che si chiamano di relocation. Non bisogna cadere nell’errore di concepire queste agenzie come meri traslocatori. Il loro compito è completamente diverso. Vediamo di seguito quali servizi offrono queste agenzie.

Come trasferirsi senza troppa fatica

In questo articolo parleremo in generale dei servizi più comuni che offrono le agenzie di relocation. Quando ci affidiamo ad una di esse è bene chiarire in anticipo le reali agevolazioni che ci possono offrire, caso per caso.

Per quanto riguarda la scelta dell’abitazione, le agenzie di relocation non sono agenzie immobiliari. La ricerca spetta a noi che sia on line o presso le immobiliari locali. Le agenzie di relocation possono in alcuni casi presenziare alle visite immobiliari per noi. Forniscono un consiglio gradito sulla tipologia di quartiere in cui cercare case. Inoltre possono predisporre per noi la documentazione e le referenze necessarie per prendere una casa in affitto.

Le pratiche scolastiche

Altre pratiche che possono aiutare una famiglia nel difficile compito di trasferirsi sono quelle scolastiche. La scelta della scuola, le modalità di preiscrizione, le tasse da pagare, sono solo alcuni problemi che possono esser facilmente risolti. Laddove occorrano dei corsi di lingua per i nostri bimbi esclusivamente italofoni, è necessario interfacciarsi più volte con l’istituto. Difficilmente se non ci troviamo già sul posto potremo adempiere a tali impegni.

Le pratiche sanitarie

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria occorre comunicare i nostri dati all’anagrafe sanitaria locale ed ottenere il tesserino. In tempi di pandemia e vaccinazioni occorre che tutta la nostra documentazione sia nelle mani del Sistema Sanitario del nostro Paese di destinazione.

Corsi di lingue e suggerimenti per trovare lavoro

In alcuni casi queste agenzie possono essere dei veri “tutor” del trasferimento. Spesso non tutti i membri della famiglia parlano la lingua del luogo di destinazione. Spesso poi solo il capofamiglia ha un lavoro fisso. Le agenzie di relocation possono suggerire quali corsi seguire anche con finanziamento pubblico e l’iter per il collocamento.

Ecco quindi a chi rivolgersi per trasferirsi in Portogallo, Spagna, Canada ed in qualsiasi Paese senza troppo inutile stress.

