5 maglie dolcevita da comprare adesso perché costano poco, sono caldissime e stanno bene con tutto 

Non serve aspettare i prossimi saldi: affrettati a fare scorta di dolcevita morbidi e colorati per sfoggiare look di tendenza per tutto l’inverno.

Dopo essersi fatti aspettare non poco, freddo e pioggia sono arrivati, facendoci addentrare in maniera ancor più decisa nella stagione autunnale.

È dunque tempo di coprirsi al meglio per evitare raffreddori e influenze, ma questo a volte si ripercuote sull’esito finale del look.

Se infatti da un lato gli indumenti più pesanti sono l’ideale per combattere il calo delle temperature, dall’altro sono una vera minaccia per l’outfit.

Quante volte prima di uscire di casa ci guardiamo allo specchio tutte infagottate e ci sembra di essere più goffe o grosse e quasi disordinate?

Ma questo odioso effetto risultato del vestire stratificato può essere facilmente aggirato con l’uso dei giusti capi d’abbigliamento.

Ad esempio, al posto delle maglie extra large in taglia e spessore, meglio puntare su un classico dolcevita caldo e allo stesso tempo molto fine.

E se questo è proprio il capo che stai cercando, ecco 5 maglie dolcevita da comprare adesso perché costano poco ma sono molto funzionali.

Prezzi bassi, livello di stile alto

Basta dare un’occhiata nei negozi fisici o online per accorgersi che la maglia dolcevita, come al solito, è grande protagonista di stagione.

Ma nonostante il ruolo centrale tra le tendenze dei prossimi mesi, i prezzi rimangono assolutamente democratici e accessibili.

Il modello in jersey a manica lunga di H&M costa solo 9,99 euro mentre su Stradivarius e Tezenis trovi altre interessanti opzioni a 12,99 euro

22,99 euro per il pullover a coste di Mango e 25,95 euro per quello di Zara con maniche corte, anche in versione long dress.

5 maglie dolcevita da comprare adesso perché costano poco: scegli il tuo colore preferito

Tutti i modelli citati sono disponibili in tantissime nuances così che ci siano opzioni tra le più diverse per costruire il tuo look preferito.

Dal rosso, colore della stagione 2023/2024 al verde salvia, passando per le colorazioni tipicamente neutre come il beige, l’avorio, il nero o il blu navy.

A tal proposito, ricordiamo la versatilità del dolcevita, che sta bene abbinato con blazer, camicie maxi, abiti smanicati o un gilet.

Insomma, considerati il prezzo basso e la multifunzionalità di questa maglia, nulla vieta di comprarne più modelli per sfoggiare outfit sempre al top.