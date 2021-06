Forare muri, segare il legno, sverniciare, anche colorare un vaso e tante altre attività possono essere pericolose. Il fai da te nasconde rischi per la salute spesso sottovalutati che possono trasformarsi in malattie gravi se non si usano questi accorgimenti. Tutto sembra facile ma i pericoli sono in agguato e la superficialità può portare a conseguenze dannose.

Parliamo del legno, il materiale che più si adatta al fai da te. Sebbene sia generalmente una sostanza innocua, se si trasforma in polvere la situazione cambia. Basta pensare che negli Stati Uniti la polvere di legno è classificata come sostanza cancerogena del Gruppo 1.

Una sostanza che provoca il cancro (polmone e nasale) e colpevole di molte patologie: asma, bronchite cronica e rinite allergica. I produttori di mobili sono quelli altamente a rischio. Però, i professionisti del settore sono informati del pericolo. Infatti, i datori di lavoro hanno la responsabilità di fornire dispositivi di protezione e una formazione adeguata.

Con il Covid i negozi che vendono articoli per il fai da te hanno registrato vendite da record. Inoltre, questo ha creato una carenza di materiale ma anche un forte aumento dei prezzi. Il legno è solo uno dei tanti materiali che si utilizzano per il fai da te che può risultare dannoso alla salute se non si usano accorgimenti adatti.

Ma come proteggersi senza correre rischi nascosti?

La prima cosa da fare è indentificare i pericoli del materiale che si intende utilizzare. Ad esempio, la maggior parte delle maschere antipolvere non fornisce protezione per le sostanze chimiche. Quindi, se si usa vernice, oltre ad indossare una maschera adatta, aprire anche le finestre o se possibile lavorare all’aria aperta.

Ed è sorprendente come la scelta per una maschera di protezione per il fai da te sia simile a quella del Covid 19. I polmoni sono un organo molto sensibile e bisogna fare molta attenzione. In caso di dubbi sul materiale che si vuole utilizzare, fare delle ricerche e indossare sempre la mascherina protettiva.