Come occuparsi e curare questa bellissima pianta da interni e tenerla esposta alla luce per farla durare tutto l’anno

Le piante che si trovano nel nostro appartamento o giardino diventano un po’ delle compagne. Non sono come degli animali domestici ma anche loro hanno bisogno di diverse cure. Ci sono piante che necessitano di molte attenzioni ed altre di meno.

Il ficus in tutte le sue varietà è una bellissima pianta verde che si adatta facilmente ai climi caldi. Starà quindi bene in giardino e dovremo occuparci di non tenerla esposta direttamente ai raggi del sole. In estate specialmente potrebbe seccare. Ecco come occuparsi e curare questa bellissima pianta anche da interni e tenerla esposta alla luce per farla durare tutto l’anno.

Come tutte le piante la luce e l’acqua sono le basi per poterla far crescere e vivere sana. Il ficus in appartamento starà al sicuro da temperature troppo gelide anche in inverno o se abitiamo in zone fredde.

Assicuriamoci in generale di avere sempre un buon ritmo di irrigazione regolare. Questa pianta ha infatti bisogno che il terriccio sia umido. Nei periodi caldi andrà innaffiata due o tre volte a settimana, d’inverno una volta a settimana basterà. Cerchiamo ad ogni modo di non inondarla d’acqua poiché in quel caso le sue foglie si ingialliranno e diventeranno secche e marroni.

Per far sì che sia bene esposta alla luce scegliamo i punti della casa magari un po’ sopraelevati. Possiamo metterla su un mobile o cassettone vicino ad una finestra, senza che sia direttamente colpita dal sole. In questo modo assicurerà una lunga vita e continuerà a crescere bellissima con le sue foglie verdi e i suoi rametti che si inarcano su per il tronco.

Curiamo anche il terriccio, aggiungendo dell’argilla espansa per far sì che la terra sia sempre abbastanza umida. L’argilla, infatti, trattiene l’acqua e la assorbe invece di farla subito scendere attraverso le radici.