La tradizione culinaria del nostro Paese è senz’altro una delle più prestigiose del mondo.

Tuttavia, a volte è bello contaminare le culture, in cucina più che mai.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In Italia non c’è l’abitudine di servire la carne e il pesce, arrosto o alla griglia, con delle salse di accompagnamento. Cosa che invece si fa in Francia, in Oriente e in Sud America.

Soprattutto servire delle salse fredde con secondi piatti caldi è davvero stupefacente.

C’è molta più soddisfazione nel mangiare una banale salsiccia alla griglia, se accompagnata con una salsa particolare.

Le combinazione possibili sono pressoché infinite. Perciò ecco qual è la nuova e sorprendente abitudine in tavola che trasformerà le cene estive

Qui di seguito alcuni suggerimenti.

Ecco qual è la nuova e sorprendente abitudine in tavola che trasformerà le cene estive

Carne

a) roastbeef con maionese artigianale al rosmarino;

b) arista di maiale con salsa di soia;

c) agnello in tegame con salsa di ricotta e menta;

d) arrosticini con salsa Tzatziki (salsa greca di yogurt);

e) tagliata di manzo con salsa verde (tradizionale salsa toscana per il lampredotto);

f) grigliata mista di maiale con gazpacho di pomodoro (salsa tipica spagnola);

g) pollo arrosto con citronette (salsa francese ottenuta emulsionando olio e limone);

h) braciole di manzo ai ferri con acciugata (salsa di burro e pasta d’acciughe);

i) polpette fritte di carne macinata con pesto alla genovese.

Pesce

a) orata e branzino al forno con maionese all’arancia;

b) salmone alla piastra con salsa brasiliana di peperoni (peperoni e cipolle macerati con aceto e olio);

c) merluzzo in crosta con composta di cipolle;

d) calamari in padella con composta di peperoncino e aglio;

e) totani fritti con pesto di rucola;

f) gamberi alla griglia con riduzione di brandy.

Insomma, le combinazioni possono essere davvero innumerevoli. Basta entrare nell’ordine mentale di farlo. Anche un semplice olio aromatizzato può dare tutto un altro sapore ad una banale braciola all’olio.

Quindi perché non provare? Durante la bella stagione soprattutto, quando le grigliate abbondano e le occasioni di stare insieme non mancano.