Tra i consigli per un portafoglio azionario che non vuole perdere soldi c’è sicuramente quello di prendere in considerazione titoli azionari che presentano caratteristiche difensive. Queste regole generali sono ancora più vere nelle fasi di ribasso dei mercati azionari.

Come non perdere soldi con queste azioni difensive presuppone che si possano individuare in maniera semplice. Una possibilità è quella di cercare tra i cosiddetti titoli non ciclici. Questi tendono a essere redditizi indipendentemente dallo stato dell’economia. A differenza delle azioni cicliche, esse producono i beni e i servizi di cui la società non può fare a meno. Due esempi sono i servizi di pubblica utilità e le aziende agroalimentari.

Tipicamente i titoli difensivi sono anche caratterizzati da un basso beta a 1 anno. Questo indicatore ci dice come si muove un titolo azionario rispetto all’indice di riferimento. Se minore di 1 il titolo si muove meno dell’indice, se maggiore di 1, invece, allora le quotazioni tendono ad amplificare i movimenti del mercato.

Analizziamo adesso un titolo difensivo come Italgas, visto che il settore delle utilities nell’ultima settimana è stato il migliore di Piazza Affari.

Come non perdere soldi con queste azioni secondo l’analisi grafica

Il titolo (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 16 settembre a 5,115 euro, in ribasso dello 0,87% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico la tendenza in corso è ribassista e ha raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 5,085 euro (I obiettivo di prezzo). Da ormai 3 settimane questo supporto sta resistendo alle pressioni ribassiste dando prova della forza del titolo in un mercato impostato al ribasso.

La tenuta di questo supporto potrebbe preludere a un’inversione rialzista. Un’indicazione in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 5,30 euro. In questo caso diventerebbe dominante la proiezione rialzista indicata in figura dalla linea tratteggiata.

In caso contrario il titolo Italgas potrebbe proseguire al ribasso verso area 4,485 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista, invece, potrebbe collocarsi in area 3,885 euro.

