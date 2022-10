Qual è la miglior vitamina per la pelle e come evitare l’invecchiamento precoce

Tra gli elisir naturali di bellezza, ci sono le vitamine che fanno bene al nostro corpo non solo internamente, ma anche esteriormente. Come per esempio tutte quelle vitamine che esercitano un’azione naturale contro l’invecchiamento precoce. Garantendo così una pelle liscia e luminosa anche con il passare degli anni.

Ed il tutto fermo restando che, per una bella pelle senza rughe, è fondamentale pure lo stile di vita sano. Rimanendo in particolare sempre lontani da vizi come il fumo ed il consumo sistematico di bevande alcoliche.

Detto questo, vediamo allora quali sono le vitamine che sono amiche ed alleate della nostra pelle, ed anche come prevenire l’invecchiamento precoce attraverso una corretta alimentazione.

Qual è la miglior vitamina per la pelle liscia e luminosa anche in età avanzata

Nel dettaglio, sono tante le vitamine che supportano a lungo termine la salute della nostra pelle. A partire dalla vitamina A che è nota anche come retinolo, e che è una valida alleata della pelle sana. E questo al pari della vitamina C che agevola la creazione del collagene sempre a sostegno della salute della pelle.

Quindi, bisogna dire in realtà non qual è la miglior vitamina per la pelle, ma quali sono. In quanto, tra le altre vitamine che sono sempre alleate naturalmente contro l’invecchiamento precoce della pelle del viso, ci sono pure quelle del gruppo B. Dalla vitamina B2, che è nota come riboflavina, alla vitamina B3, che è detta niacina. Passando per la biotina che, invece, è la vitamina B7.

Cosa mangiare e cosa bere per mantenere la cute liscia e luminosa a lungo termine

Elencate le vitamine che sono alleate della pelle sana, cosa mangiare e cosa bere, allora, per avere una cute liscia e luminosa a lungo termine? Al riguardo c’è da dire che i cibi che fanno bene alla pelle spaziano dalle frutta alla verdura, includendo pure la frutta secca, passando per il pesce.

Dalle carote al melograno, passando per la papaya, l’aglio, le mandorle, i broccoli ed il salmone. Così come pure il tè verde esercita naturalmente la sua funzione antiage. In più, nella lunga lista dei cibi antiage, per la pelle lucida e lucente, ci sono pure i mirtilli, le patate rosse, le barbabietole, gli spinaci, i cavoli, l’uva, i frutti rossi, i frutti di bosco, i semi di chia, i semi di lino ed anche spezia come la curcuma. Tutti cibi ricchissimi di preziose vitamine.

