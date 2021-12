La neve sta iniziando a imbiancare gran parte della nostra Penisola. Tra la settimana scorsa e quella attuale, fenomeni nevosi sono arrivati fino alle pianure. Non quantità incredibili, ma sufficienti per creare già i primi disagi nelle grandi città. Copiosi invece sulle montagne sopra i mille metri. In Trentino, addirittura, è già presente un alto rischio di valanghe.

Non tutti hanno la fortuna di avere un box. O magari ne hanno uno, ma in famiglia ci sono due o tre macchine. Per forza di cose, chi non lo ha, deve parcheggiare la vettura in strada e, quando arriva la neve, c’è il serio pericolo di non riuscire a muoverla. Restare bloccati causa enormi disagi. Non si può andare al lavoro, ma, soprattutto, si rischia tanto in casi di emergenza. Bisogna cercare, allora, di essere più solerti ed efficaci possibili nel liberare l’auto dalla neve. Chi è più fortunato può avvalersi di qualche mano amica per ridurre i tempi, chi lo è meno dovrà fare tutto da solo.

Come liberare l’auto dalla neve in pochi minuti da soli e senza chiedere aiuto a nessuno

Innanzitutto, il suggerimento principale è di togliere immediatamente la neve, quando è fresca possibilmente. Questo magari chiamerà a una levataccia se la nevicata dovesse essere notturna, ma è condizione indispensabile per ridurre i tempi dell’operazione. Munirsi di raschietto, scopa con setole morbide e pala. Per prima cosa cerchiamo di liberare le ruote. Quindi spalare subito la neve intorno alle gomme, per poi gettare delle manciate di sale per sciogliere più velocemente lo strato più prossimo all’asfalto. Chi avesse un gatto, può anche avvalersi della sabbia della lettiera, da aggiungere dopo il sale per migliorare la trazione delle ruote.

Poi liberiamo i finestrini laterale della portiera del guidatore con un raschietto, in modo da permetterci di salire in macchina per metterla in modo. Controllare, prima, che non ci sia neve nel tubo di scappamento. A questo punto, accendiamo la macchina e lasciamo il motore acceso, mentre ci occupiamo della pulizia della parte superiore. Prima di liberare dalla neve il tettuccio, però, spruzziamo una soluzione di acqua fredda e alcol denaturato sui vetri anteriori e posteriori. Questo farà sì che la neve si sciolga più rapidamente. Chiaramente, se dovesse essere fresca, l’operazione sarebbe molto più semplice. Per pulire lunotto e parabrezza possiamo avvalerci di un vecchio asciugamano, una volta tolta la maggior parte della neve con il raschietto.

Pronti per partire

Intanto la macchina si starà pian piano scaldando e possiamo mettere in atto le prime manovre per toglierla dal parcheggio innevato. Innanzitutto, non dovremo spingere a fondo sul pedale dell’acceleratore in modo che le gomme non pattinino. Proviamo con dei leggeri movimenti di sterzo per cercare una presa maggiore sul terreno. Il tutto non deve essere eseguito bruscamente. Se vediamo che la macchina inizia a muoversi, non acceleriamo subito. Parzializziamo cercando sempre la dolcezza, anche nella sterzata. Come liberare l’auto dalla neve in pochi minuti da soli e senza chiedere aiuto a nessuno richiederà pazienza. Con la giusta accortezza, però, sarà un’operazione che potremo completare senza scomodare nessuno. L’importante è non farsi trovare impreparati, ma uscire con tutto il materiale sopra elencato, oltre a non farsi prendere dallo sconforto o dall’eccessiva fretta. Entrambe gli stati d’animo sono dannosi per la buona riuscita dell’operazione.