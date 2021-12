L’inverno per gli automobilisti può essere un periodo molto complicato. Le auto, infatti, stanno all’aperto e le condizioni metereologiche avverse di certo non le risparmiano.

La cosa più comune con cui si deve lottare quotidianamente è l’appannamento dei vetri causato dagli sbalzi termici. Nei luoghi dove nevica, però, può capitare anche che la macchina diventi una gigante palla di neve e che si debba spalare per ritrovarla.

Invece, da Nord a Sud, dove fa semplicemente tanto freddo, può succedere che ci svegliamo e troviamo alla mattina una fantastica sorpresa: il parabrezza ghiacciato.

Questo è un vero problema, perché il ghiaccio si forma sul vetro che è tra le parti più delicate dell’auto. Quindi, anche il nostro intervento non dovrà essere eccessivo per evitare di spendere una fortuna in officina.

In questo articolo, allora, daremo un suggerimento a tutti gli automobilisti che sono alle prese con questa seccatura.

Come togliere il ghiaccio dal parabrezza dell’auto con questo economico e rapido metodo che non rovina la carrozzeria

Le parole chiave del metodo che vedremo a breve sono esattamente tre:

economico, perché utilizzeremo prodotti che generalmente abbiamo a casa;

rapido, perché ci permetterà di non fare tardi al lavoro anche se dovremmo sempre calcolarci qualche minuto d’anticipo sulla sveglia;

sicuro per la carrozzeria, anche se dovremmo procedere cautamente, perché non utilizza il sale che potrebbe corrode colori e metalli.

Dunque, quello che ci occorre è uno spruzzino, dell’acqua e dell’alcol.

Sarebbe meglio scegliere un alcol denaturato, mentre l’acqua deve essere a temperatura ambiente. Evitiamo di utilizzare dell’acqua tiepida o calda perché potrebbe creare uno shock termico e lineare o crepare il parabrezza.

Procedimento

La prima cosa da fare è mescolare i due prodotti all’interno dello spruzzino: 2 parti d’alcol e una d’acqua.

In questo modo otterremo una miscela in grado di sciogliere il ghiaccio e che potrebbe farci evitare, o semplificare, la procedura di raschiamento con l’apposito strumento.

Con questa miscela, quindi, irroriamo il parabrezza e attendiamo un paio di minuti.

Quando il ghiaccio non è troppo spesso, potrebbe sciogliersi interamente lasciando solo delle gocce come segno del suo passaggio. Se, invece, la lastra fosse più spessa, potrebbe accadere che una parte si scioglierà e che quella rimasta diventerà molto morbida.

In questo modo sarà semplicissimo sbarazzarsene completamente facendo comunque attenzione ad essere molto delicati. Ecco, allora, come togliere il ghiaccio dal parabrezza dell’auto con questo economico e rapido metodo che non rovina la carrozzeria.

E se fossero ghiacciati gli altri vetri della macchina?

Ovviamente potremmo seguire la stessa identica procedura per i finestrini dei passeggeri e per il lunotto posteriore.

Oltre il parabrezza, anche i tappetini si inumidiscono, a causa di scarpe e suole bagnate dall’acqua piovana, potrebbero iniziare a puzzare di umido.

In un articolo precedente abbiamo visto come sbarazzarci di questa fastidiosa puzza dai vestiti senza rilavarli.

Questa tecnica, che prevedere l’utilizzo di un economico spray fai da te, dall’azione immediata, può essere utilizzata in modo efficace anche per i tappetini dell’auto.