A causa della pandemia, sempre più locali hanno detto addio al classico menù cartaceo per sostituirlo con un particolare tipo di codice a barre. Non è solo questa l’occasione in cui ci si ritrova a doverli usare, ma sicuramente è una delle più comuni. Si pensi alle aziende che li impiegano nei propri cataloghi, nei depliant o nelle brochure o alle case editrici che li impiegano nei libri scolastici. Ci sarebbero tanti altri esempi da fare, ma in questa breve guida non approfondiremo il tema, già trattato in “Cosa si può fare con il Codice QR”.

Per accedere alle informazioni contenute da questo codice bisogna ricorrere ad un apposito lettore ottico o al cellulare. Come fare? Nella maggior parte dei casi è molto semplice: basta utilizzare la fotocamera.

Come leggere un codice QR sul cellulare

La maggior parte dei cellulari è in grado di scannerizzare autonomamente questo tipo di codice. Accedendo alle Impostazioni della Fotocamera del dispositivo si può verificare se l’opzione “Scansione Codice QR” è presente e attiva. Una volta verificato che la funzione sia attiva, basterà accedere all’applicazione Fotocamera e puntare l’obbiettivo sul codice da scannerizzare.

Chi ha un Huawei con sistema operativo Android dovrà invece ricorrere alla funzione Scan seguendo questo procedimento:

accedere alla schermata di ricerca Android;

fare uno swipe dall’alto verso il basso e cliccare sull’icona in alto a sinistra, che rappresenta un quadrato tagliato a metà;

inquadrare il QR Code posizionandolo al centro dell’obbiettivo.

E se il cellulare che sto usando non ha lo scan integrato?

Come leggere un codice QR sul cellulare in questi casi? Ci sarà bisogno di ricorrere ad applicazioni terze da scaricare tramite l’App o Play Store. Per i dispositivi con sistema operativo iOS e cioè per iPhone o iPad un esempio gratuito è Qr Code Reader by Scan. Per gli Android, l’esempio più celebre è Barcode Scanner. Entrambe le applicazioni sono molto semplici e intuitive da utilizzare anche per chi è alle prime armi con questo tipo di tecnologia.