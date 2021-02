Sono varie le funzioni di questo misterioso disegno astratto. Cosa si può fare con il QR code esattamente? Intanto usufruire di contenuti multimediali. Per esempio su molti quotidiani e riviste inseriscono il QR code accanto agli articoli pubblicati. Basta inquadrare il misterioso codice con lo smartphone per veder apparire informazioni aggiuntive sul contenuto dell’articolo o della pubblicità relativa.

I pagamenti con QR code

Il QR code è anche uno strumento di pagamento. Viene già reclamizzato da alcune banche per il pagamento, per esempio, di bollette e bollettini postali. In questo caso basta inquadrare il codice che compare sulla bolletta e la somma viene automaticamente addebitata sul conto corrente. Per sfruttare questa funzionalità del QR code occorre che il proprio conto corrente disponga di questa funzione. È quindi necessario informarsi presso il proprio istituto bancario.

Inviare denaro a qualcuno

Cosa si può fare con il QR code? Un figlio in vacanza e la carta di credito ricaricabile con cui è partito segna rosso. Con il QR code è possibile correre in suo soccorso inviando denaro in modo istantaneo. Anche per questa funzione è bene coordinarsi con la banca per verificare se sul proprio conto debbano essere attivate opzioni aggiuntive.

I pagamenti nei negozi

Adesso questo codice può essere utilizzato anche per pagamenti dei negozi, quindi per gli acquisti ordinari di ogni giorno. È un sistema comodo, dato che sarà possibile lasciare a casa non solo i contanti, ma addirittura la carta di credito ed il bancomat. Si potrà uscire solo con lo smartphone, che diventa così telefono, macchina fotografica e strumento di pagamento. Sono già numerose le app che si possono scaricare per sperimentare questa funzione. Ed ovviamente sono già organizzati in questo senso i più grossi fornitori di servizi di pagamento digitale ed on line. Per esempio le Poste, Paypal o Satispay, giusto per menzionare quelli che si dividono il grosso del mercato.

Il negozio deve essere attrezzato

Per i pagamenti negli esercizi commerciali occorre perciò che il negozio stesso sia digitalizzato. Infatti a richiesta del cliente il negoziante deve creare dal proprio account un QR code e lo devo mostrare al cliente dal proprio terminale. A quel punto il cliente potrà inquadrare quel codice con il proprio smartphone ed il pagamento darà immediato.