Le elezioni USA possono influire sui mercati obbligazionari globali attraverso le politiche commerciali della futura amministrazione. Un orientamento verso il protezionismo o maggiori barriere commerciali, come visto con Trump e Biden, può incrementare le tensioni commerciali globali, interrompere le catene di approvvigionamento e aumentare i costi, alimentando così l’inflazione. Questi rischi spingono gli investitori a rivalutare le proprie posizioni, con una possibile volatilità per i Paesi strettamente legati agli USA, come Cina, Messico e Canada.

Come le elezioni presidenziali americane condizioneranno il mercato obbligazionario? Ecco l’opinione di IG Italia riassunta in tre, fondamentali punti che gli investitori e gli analisti farebbero bene a tenere in considerazione. Le elezioni presidenziali USA influenzano i mercati obbligazionari globali, con impatti su inflazione, politica monetaria, rischio geopolitico e commercio. Le scelte fiscali e l’orientamento della Federal Reserve possono creare volatilità nel mercato, richiedendo agli investitori un’attenta valutazione dei fattori nazionali e internazionali. Una comprensione approfondita delle politiche elettorali e delle loro implicazioni è cruciale per strategie di investimento efficaci durante i cicli elettorali.

Lettura consigliata

