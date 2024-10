4 monete da 1 euro rarissime e ricercate dai collezionisti: 1 Euro Grecia (2002) con “S”

Per rispondere alle proprie esigenze iniziali di conio, la Grecia commissionò una parte delle proprie monete da 1 euro alla Finlandia, riconoscibile grazie alla piccola “S” inserita in un angolo della moneta. Queste monete, essendo presenti solo in tiratura limitata, attirano grande interesse e hanno raggiunto valori fino a 30 euro, a seconda delle condizioni e della domanda di mercato.

San Marino 2004

San Marino, sebbene non faccia formalmente parte dell’Unione Europea, ha adottato l’euro e rilasciato monete esclusive in tirature estremamente limitate. La moneta da 1 euro del 2004 è una delle più rare, raffigurando il celebre Palazzo Pubblico. Questi pezzi sono molto ambiti, spesso venduti per circa 50 euro o più, soprattutto se ben conservati. San Marino continua a emettere monete da collezione, ma i primi esemplari restano i più preziosi.

Vaticano 2002

Le monete vaticane sono apprezzate da collezionisti per la loro esclusività. La moneta da 1 euro del 2002, rappresentante Papa Giovanni Paolo II, è stata coniata in quantità limitate ed è diventata velocemente un oggetto di culto numismatico. Monete in condizioni impeccabili di questa serie possono superare i 100 euro di valore.

Monaco 2007

Il Principato di Monaco ha emesso serie speciali coniate in quantità molto ridotte, particolarmente apprezzate per il valore simbolico e l’eleganza del design. L’edizione del 2007, che celebra l’indipendenza e il potere del Principato, è considerata una delle più costose: in perfette condizioni, può raggiungere e superare i 200 euro. Questo esemplare è tra i più rari in assoluto, simbolo di esclusività. Ecco 4 monete da 1 euro rarissime e ricercate dai collezionisti.

