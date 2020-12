Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Social network, programmi televisivi e testate giornalistiche sembrerebbero non parlare di altro. Il fitness, declinato in ogni suo aspetto, è uno dei settori maggiormente in espansione negli ultimi anni e sembrerebbe essere un fenomeno inarrestabile.

Mantenersi in forma sembrerebbe essere diventato l’hobby più in voga tra gli italiani, circa uno su cinque pratica regolarmente attività fisica. L’indotto genera un profitto annuo stimato nell’ordine dei 20 milioni di Euro l’anno.

In gruppo, in solitaria, al parco o comodamente a casa, le modalità con cui l’allenamento si può effettuare sono le più variegate. Durante la pandemia da Covid-19 i personal trainer hanno risentito, più di altre categorie, del prolungato lockdown aguzzando l’ingegno per ricercare delle strategie alternative. Video lezioni, meeting su portali dedicati e contenuti interattivi hanno permesso di rendere l’esperienza da parte degli utenti avvincente e stimolante.

I benefici della musica

Se frequentiamo luoghi chiusi per allenarci è consigliabile non assordare chi ci circonda, quindi ascoltare musica ad alto volume potrebbe essere poco carino. La scienza ha riscontrato da tempo una stretta correlazione tra musica ascoltata e qualità dell’esercizio fisico svolto, i risultati sono sorprendenti. La musica deve rigorosamente variare ed essere selezionata proprio in base alla tipologia di esercizio che ci si appresta ad eseguire.

Ecco riportato inseguito dunque come le canzoni migliorano l’allenamento fisico. Nella fase di riscaldamento bisognerebbe prediligere tracce ritmate, nella fase cruciale dell’esercizio è preferibile ascoltare invece brani che “diano la carica”. Anche la fase, che segue lo sforzo fisico dovrebbe essere accompagnata da una colonna sonora appropriata al momento, ma la scelta varia a seconda dell’atleta.

Le canzoni migliori da ascoltare

Come detto, una corretta scelta della canzone giusta al momento giusto, può fare la differenza. Alcuni esempi sotto riportati ne sono la prova:

Shape of You – Ed Sheeran

Counting Stars – OneRepublic

Despacito – Luis Fonsi

Don’t Lie – Sean Paul e Dua Lipa

One kiss – Dua Lipa

Eye Of The Tiger – Survivor

Capire come le canzoni migliorano l’allenamento fisico è quindi un argomento più delicato di quanto si immagini, provare per credere.

