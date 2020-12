Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’uovo è un alimento sano che presenta una porzione proteica, l’albume, e una buona dose di grassi buoni all’interno del tuorlo. È possibile cucinarlo in più modi diversi, strapazzato, in camicia, fritto, sodo. È anche l’ingrediente principale di molte ricette dolci ma anche salate. Insomma possiamo affermare che l’uovo è un alimento che non dovrebbe mai mancare all’interno di una dieta sana ed equilibrata. Questo per tutti i nutrienti e le vitamine che lo caratterizzano.

Ma oggi in questo articolo parleremo più in particolare solo della porzione centrale di questo alimento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Il nuovo Libro che ti insegna a guadagnare con le tue monete SCOPRI DI PIÙ

Perciò andiamo a scoprire insieme qual è il vero significato del colore del tuorlo dell’uovo.

Cosa si pensava prima

Come molti di noi si saranno accorti, rompendo le uova notiamo che ci sono spesso differenze nel colore e la consistenza del tuorlo. Precedentemente si pensava che analizzando queste proprietà , potessimo avere informazioni riguardo allo stato di salute della gallina.

Ad esempio, si pensava che se il tuorlo presentava un colore più chiaro e una consistenza meno compatta, la gallina non fosse in piena salute. Era possibile quindi che l’animale probabilmente non seguisse un’adeguata alimentazione.

Invece se il tuorlo risultava più scuro e più compatto come consistenza, allora potevamo gustare il nostro uovo convinti della buona salute dell’animale.

Questa credenza non ha però alcuna fondamenta.

La verità sul tuorlo dell’uovo

Tutto quello che può rivelarci l’aspetto e il colore del tuorlo è la dieta che la gallina ha seguito prima di deporlo.

Come sappiamo bene il colore può variare da giallo chiaro ad arancione acceso.

Quando il tuorlo è giallo chiaro significa che molto probabilmente la gallina nei giorni precedenti ha mangiato molto grano.

Quando invece troviamo un tuorlo arancione più scuro, la sua dieta conteneva più mais o erba medica.

È proprio il carotene presente in questi due alimenti a dare questo colore molto più acceso.

Ecco perciò qual è il vero significato del colore tuorlo dell’uovo.