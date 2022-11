Come lavare trapunte e piumini in lavatrice ed eliminare le macchie gialle senza rovinare i tessuti

Arriva il freddo ed è il momento di tirare fuori le coperte più pesanti. Trapunte e piumoni sono, infatti, i nostri migliori alleati durante le fredde notti d’inverno. Dopo molti mesi dentro l’armadio, però, le coperte potrebbero aver accumulato polvere. Ci potrebbe essere anche qualche macchia inaspettata.

Per questo motivo è consigliato lavare le trapunte e i piumoni nel momento in cui sono necessari. I tessuti di queste coperte, però, sono delicati. Potremmo evitare di andare sempre in lavanderia e spendere un occhio della testa, con qualche accortezza. Non sarà necessario lavarli a mano, potremo utilizzare tranquillamente la nostra lavatrice scegliendo il programma più adatto. I nostri piumoni saranno perfetti come lavati in lavanderia grazie a qualche consiglio.

Attenzione alle etichette per evitare di rovinare i tessuti

Per prima cosa stiamo attenti alle etichette. Ci sono davvero tantissimi tipi di trapunte e piumoni, ognuno con materiali e caratteristiche diversi. In generale, quasi tutte le coperte sono da lavare sotto i 40 gradi. In alcuni casi, se l’etichetta lo indica, non è possibile superare i 30 gradi.

Questo è il punto più importante per imparare come lavare trapunte e piumini in lavatrice senza rovinarli. Trapunte e piumini matrimoniali richiedono lavatrici di media grandezza, di almeno 15 kg. Per le singole, invece, basta quella da 10 kg.

Eliminiamo prima le macchie gialle

Dopo aver controllato la tipologia di lavaggio richiesta, controlliamo che la trapunta o il piumino non abbiano particolari macchie. Queste, infatti, vanno trattate prima del lavaggio, per evitare di rovinare anche il resto della coperta. Come trattarle dipende molto dal tipo di macchia.

Generalmente, quelle più comuni che possiamo trovare dopo tanto tempo dentro l’armadio sono quelle gialle. Un ottimo metodo per eliminarle senza rovinare i tessuti è l’aceto bianco. Applichiamone un po’ sulle macchie e lasciamo agire per una decina di minuti. Prendiamo un po’ di cotone e imbeviamolo in acqua tiepida, prima di usarlo per risciacquare l’aceto.

Come lavare trapunte e piumini in lavatrice con il giusto detersivo

Per quanto riguarda il lavaggio in lavatrice, invece, prestiamo attenzione al tipo di detersivo. Meglio sceglierne uno liquido e versarlo nell’apposita vaschetta. Evitiamo di metterlo direttamente nel cestello, per assicurarci che si sciolga nel modo corretto. In questo modo, laverà la coperta in modo uniforme, senza creare depositi.

Scegliamo un programma adatto ai capi colorati o delicati. In questo modo preserveremo il colore della trapunta o del piumone e non danneggeremo il tessuto. Generalmente questi programmi hanno anche una centrifuga meno intensa. Non superiamo mai gli 800 giri. Per quanto riguarda, invece, l’asciugatura, la scelta migliore è sempre quella dell’aria aperta. Soprattutto per le trapunte e i piumoni in microfibra o raso, questa è la scelta più adatta per evitare che si rovinino. Non lasciamoli mai al sole diretto, perché i colori potrebbero sbiadirsi. La nostra coperta, quindi, è poi pronta per essere utilizzata.