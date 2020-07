Quello di Saipem è lo strano destino di un titolo azionario che da anni soffre a Piazza Affari: la svolta è vicina?

Se è vero che negli ultimi anni l’andamento delle società operanti nel settore oil è stato molto negativo, Saipem non si è certo sottratta all’andamento generale nonostante un portafoglio ordini molto importante. Basti pensare che negli ultimi cinque anni il titolo ha perso il 97,2% a fronte di una già pessima performance del settore di riferimento, -82,6%.

Anche il consenso degli analisti è andato leggermente peggiorando passando da Buy a Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprima una sottovalutazione media del 35%.

Saipem, quindi, ha importanti potenzialità, ma bisognerà attendere ancora del tempo prima di una stabilizzazione dell’andamento delle quotazioni.

Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 28 luglio in rialzo dello 0,37% rispetto alla seduta precedente a 2,175€.

Analizzando i time frame dal giornaliero al mensile si nota subito una cosa. Sul giornaliero e sul mensile la tendenza in corso è mensile, su quello settimanale la tendenza è molto indefinita. Le quotazioni, infatti, si muovono nel trading range 2,1€-2,6€ in maniera abbastanza caotica.

In casi come questo la prudenza non è mai troppa. Ragion per cui prima di aprire qualsiasi posizioni, al ribasso o al rialzo, è importante verificare con attenzione gli scenari su tutti i time frame.

Il livelli chiave sono indicati nella varie figure e ogni lettore potrà andare a individuare i livelli chiave sul time frame più opportuno. Possiamo solo aggiungere che per una svolta di lungo periodo al rialzo bisognerà attendere chiusure mensili superiori a 2,6255€.

Alla luce delle risultanze dell’analisi grafica e previsionale, quindi, una svolta rialzista per Saipem non è vicina.

