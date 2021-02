Come ispessire i capelli fini ed averli bellissimi con un ingrediente naturale? L’aspetto fisico e avere una bella presenza, ogni giorno diventa sempre più importante. Siamo bombardati infatti, continuamente da pubblicità e messaggi che fanno vedere persone sempre a posto e sempre in forma. I capelli assumono quindi un ruolo importante e quelli sottili rappresentano un vero e proprio problema, specialmente per le donne, perché si spezzano facilmente, perdono di volume, appaiono secchi e sfibrati.

Le cause sono diverse e sono dovute a scompensi ormonali, stress, inquinamento o all’uso di prodotti chimici aggressivi.

Il capelli sottili e sfibrati vanno curati perché con il tempo possono cadere e diradarsi.

Ecco come ispessire i capelli fini ed averli bellissimi con un ingrediente naturale

L’ingrediente naturale da utilizzare è l’olio di cocco biologico.

L’olio di cocco biologico è ricavato dalla polpa del cocco e contiene potenti antiossidanti e acidi grassi. Riesce a penetrare nelle fibre del capello rovinato stimolandone la guarigione. Si usa sostituendolo al balsamo, perché è molto idratante e non altera la produzione di sebo del cuoio capelluto.

Contribuisce alla diminuzione delle cellule morte, le doppie punte, ed evita la caduta dei capelli.

Contiene delle sostanze antibatteriche e antimicotiche, evita la comparsa di funghi e della forfora.

Come di usa

L’olio di cocco biologico si usa tre volte a settimana.

Riscaldare due cucchiai di olio di cocco. Stenderlo a partire dalla metà della lunghezza dei capelli, fino alle punte e massaggiarle.

Eseguire il massaggio anche sul cuoio capelluto.

Coprire la testa con una cuffia e aspettare quaranta minuti.

Sciacquare i capelli, con acqua tiepida e asciugare.

Gli integratori

Assumere degli integratori per infoltire i capelli è un ottimo sistema.

Si possono acquistare quelli che contengono questi ingredienti: la biotina, olio di pesce, proteine e vitamine.